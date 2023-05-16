الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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علاء السقطى: الدولة جادة فى توجهها نحو تطوير القطاع الاستثمارى

علاء السقطي
علاء السقطي

قال المهندس علاء السقطي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، إن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار بحضور الرئيس السيسي، يؤكد جدية الدولة في التوجه نحو تطوير وتنمية قطاع الاستثمار في مصر.

أزمة الثقة

وأكد "السقطي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن العديد من المناقشات عُقدت مؤخرًا، حول معوقات الاستثمار التي شملت 22 بندًا تتم مناقشتها، ومن ضمنها بند استراتيجية الاستثمار في مصر.

قانون الاستثمارات 

وأشار إلى أن المشكلة إذا كانت إجرائية فيجب وضع حل وهذا ما يحدث حاليًا، بوضع زمن لإنهاء الإجراءات وآلية للأراضي وتسهيل للأراضي وتطبيق قانون الاستثمارات والإعفاءات الضريبية، وتدخل وزارة العدل لتسهيل التوكيلات والإجراءات القانونية.

اتحاد المستثمرين علي السقطي تنمية الاستثمار في المساء مع قصواء سي بي سي

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