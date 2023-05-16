وزيرة الهجرة: تعاون وثيق بين أجهزة الدولة لإعادة الجالية المصرية فى السودان

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن هناك جهودًا مستمرة وتعاونًا مكثفًا بين أجهزة الدولة، لإنقاذ الجالية المصرية الموجودة في السودان.

وأكدت "جندي" خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن الوزارة كانت أول من تعامل مع الأزمة منذ حدوثها، قبل أن تتدخل بقية أجهزة الدولة لتنفيذ عمليات الإجلاء من خلال خلية إدارة الأزمة، استطاعت تنظيم عمليات الإجلاء بأمان الخاصة بأهالينا وأبنائنا بالسودان خاصة أن الجالية المصرية أكبر الجاليات بالسودان.

طرق التواصل مع الطلبة المصريين بالسودان

وأشارت وزير الهجرة، إلى أن هناك تواصلًا مع الجالية السودانية عبر الواتساب وكل وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم التواصل منذ اللحظات الأولى لانطلاق الأزمة، مع الطلاب الدارسين بالسودان حتى نسهل على بقية الجهات التواصل معهم لإعادتهم للبلاد.