أمين الاتحاد المصري للمستثمرين: توطين صناعة "مستلزمات الإنتاج" ضرورة

قال الدكتور محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن القرارات التي تم اتخاذها اليوم من قبل المجلس الأعلى للاستثمار تُسهم بشكل كبير في تحسين أداء الاقتصاد الوطني.

لوازم الإنتاج

وأكد “شعبان” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه يجب تدبير العملة الصعبة لاستيراد لوازم الإنتاج من الخارج، وذلك بالتوازي مع توطين صناعة هذه المستلزمات في مصر.

توطين الصناعات

وأضاف أنه يجب توطين صناعة مستلزمات الإنتاج، كما يجب أن يكون هناك تعاون بين وزارة المالية ووزارة الصناعة من أجل توطين هذه الصناعات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع التي يتم تصديرها من الخارج مع الاتجاه نحو التصدير.

وتابع:" لابد من الاهتمام بالسياحة لأنها المصدر الفوري للعملة الأجنبية، لذا تفعيل برامج السياحة أمر حتمي الفترة المقبلة".