جامعة أسيوط تطلق مؤتمر وحدة البرامج المهنية بكلية التجارة حول حوكمة المؤسسات وآفاق التنمية

انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي لوحدة البرامج المهنية بكلية التجارة بجامعة أسيوط بعنوان "حوكمة المؤسسات وآفاق التنمية الشاملة في مصر".

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عبدالحفيظ عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتور نسمة أحمد حشمت وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا ونائب رئيس المؤتمر.



حضر المؤتمرالدكتور أحمد عبدالمولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واللواء أركان حرب شريف سعيد صالح مساعد رئيس أركان المنطقة الجنوبية العسكرية، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، والأستاذ أشرف أديب مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادى، والدكتور محمد العدوى وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالله فيصل علام المدير التنفيذي للبرامج المهنية ومقرر المؤتمر، إلى جانب مشاركة كوكبة من الشخصيات البارزة والعلماء المتخصصين، وأعضاء هيئة التدريس من كليات التجارة من مختلف الجامعات المصرية، إلى جانب مشاركة ممثلى البنوك والمصالح الحكومية المصرية.



وأوضح الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، أن موضوع المؤتمر يعكس رؤية ومسئولية جامعة أسيوط تجاه المجتمع؛ من خلال مناقشة العديد من القضايا ذات الصلة بالحوكمة والتنمية المستدامة، والتي أولت الحكومة أهمية خاصة لها، مشيرًا إلى أن الحوكمة من أهم العمليات الضرورية واللازمة، للتأكد من حسن سير عمل المؤسسات، وتأكيدا على نزاهة الإدارة فيها، وذلك للوفاء بالالتزامات والتعهّدات ولضمان تحقيق المؤسسة لأهدافها بشكل قانونيّ واقتصاديّ سليم، بالإضافة إلى ما توفّره من وسائل ضبط تعمل على زيادة الجودة وتطوير الأداء مما يؤدي إلى الحفاظ على مصالح جميع الأطراف، مضيفًا أن المؤتمر يعد إحدى العلامات المهمة التي تؤكد التطلع نحو القادم بإيجابية؛ لتحقيق أهداف الحوكمة في ضوء جلسات المؤتمر المهمة التي تناقش موضوعات حيوية تدور حول التحديات التي تواجهها الحوكمة في ضوء التحول الرقمي.



وأشار الدكتور صلاح هاشم مستشار، وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، إلى العلاقة القوية بين الوزارة والجامعات المصرية، والتى تسهم بدورها فى تقديم الخدمات، ودعم طلاب الجامعات، حيث تم تدشين وحدة التضامن الاجتماعي فى 31 جامعة، تقوم بتقديم كافة خدمات الوزارة داخل المجتمع الجامعى، إلى جانب تقديم الأجهزة التعويضية والمتحركة المجانية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعات، وإيمانا بدور الوزارة فى تحقيق العدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص تم توزيع 2000 جهاز لاب توب ناطق كمرحلة أولى على طلاب الجامعات من ذوى الإعاقة البصرية، إلى جانب إطلاق وتدشين الكثير من المبادرات الخدمية وحضانات للطلاب بالفرق الدراسية، والتي يحصل من خلالها الطلاب الخمسة الأوائل على مبلغ 1000 جنيه شهريًا، وكذلك حضانات الفائقين لطلاب الدراسات العليا فى الكليات العملية، وتم إطلاق مبادرة "الطالب المنتج" لدعم الطلاب المنتجين الذى يمتلكون أفكارا إنتاجية، وذلك بهدف تطويرها ودعمها وتسويقها وعرضها فى كبرى المعارض الدولية، مشيرًا إلى قيام الوزارة بدورها فى رفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية، حيث تم دفع أكثر من 8 ملايين جنيه كمصروفات دراسية فى 14 جامعة.



وفي كلمته أكد الدكتور أحمد عبدالمولي، أهمية الموضوعات التي يناقشها المؤتمر والتي من أهمها البرامج المهنية ودورها الإيجابي في مواكبة التطورات التكنولوجية؛ لإكساب الدارسين الخبرات العلمية وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، مؤكدا إرساء قواعد الحوكمة في إدارة شئون الجامعات مع ترك مساحة لكل جامعة لتبني سمعتها من خلال أدائها ومعاييرها الخاصة، الأمر الذي يمكن من خلاله الارتقاء بالنظامين التعليمي والإداري إلي مستويات أفضل، مشيدًا بمجهودات كافة القائمين علي كلية التجارة في إنجاح هذا المؤتمر.



واستعرض الدكتور علاء عبدالحفيظ عميد كلية التجارة، موجزًا لتاريخ البرامج المهنية فى مرحلة الدراسات العليا بكلية التجارة بالجامعة، والتى بدأت الدراسة بها عام 2009، وبدأ بتنفيذ برنامجين تعليميين مهنيين من خلال قسم العلوم السياسية وهما؛ دبلوم الدراسات العليا فى البحث والتقييم، ودبلوم السياسيات العامة وحقوق الطفل، أتبع ذلك سعى كلية التجارة إلى استدامة البرامج المهنية، وقد نفذت الكلية أربعة برامج للماجستير المهني بدءًا من عام 2017، وتخرج منها 619 خريجا، وقد شهدت السنوات الأخيرة طفرة فى مسيرة البرامج المهنية بالكلية، برعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة حيث وصل عدد المقيدين فى العام الحالي إلى 1000 دارس في مختلف التخصصات الماجستير والدكتوراه، كما صدر قرار وزاري فى مارس الماضي بإنشاء برامج دكتوراه مهنية DBA للمرة الأولى فى جامعة أسيوط.



ومن جانبه، ثمن الدكتور محمد العدوى جهود إدارة الجامعة فى تطوير البرامج الدراسية والمهنية، ومواكبتها لاحتياجات سوق العمل وتوجهات التنمية الشاملة للدولة، مؤكدا أهمية تنظيم اللقاءات العلمية، المؤتمرات والندوات؛ نظراً للدور الحيوى الذى تقوم به فى صقل قدرات وخبرات المشاركين وتنمية الكوادر البشرية؛ فهي أداة لتنوير عقولهم وخبراتهم المعرفية، وذلك من خلال الاستفادة من خبرات علماء جامعة أسيوط.

وفى السياق ذاته استعرض الدكتور عبدالله فيصل، البرامج المختلفة للماجستير والدكتوراه المهنية، مشيراً إلى مدى مواكبة تلك البرامج الدراسية لتوجهات الدولة وأهداف الجمهورية الجديدة، وقد بلغ عدد خريجى برنامج الماجستير والدكتوراه المهنية حوالى 1150 خريجا ومقيدا بها حوالى 780 دارسا فى برامج المحاسبة، والسياسات العامة، وإدارة الأعمال، والمستشفيات.

وأوضحت الدكتورة نسمة حشمت، أن المؤتمر ناقش خلال جلستين علميتين ضمن فعاليات اليوم، الكثير من الأبحاث، حيث قدم الدكتور عادل ريان نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون التعليم والطلاب محاضرة بعنوان "حوكمة الجامعات الحكومية فى مصر"، كما عرضت أوراق لكبار الأساتذة المتخصصين حول "دور الحوكمة في إعادة الهيكلة الإدارية للمؤسسات العامة لتحقيق أهداف الحكم الرشيد" للدكتور محمد محمد إبراهيم أستاذ إدارة الأعمال ورئيس جامعة المنوفية الأسبق، و"الجهاز الإداري في مصر: حدود الحوكمة وآفاق التنمية" للدكتور إسماعيل صبري مقلد أستاذ العلوم السياسية وعميد كلية التجارة جامعة أسيوط الأسبق، و"أثر تطبيقات الحوكمة علي محتوي تقرير مراقب الحسابات" للدكتور محمود الناغي أستاذ المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة جامعة المنصورة، و"تحقيق الشمول المالي وتعميق مستويات الاستدامة في قطاع التأمين في مصر" للدكتور عادل منير رئيس مجلس إدارة شركة ثروة لتأمينات الحياة.

أما الجلسة الثانية فأدارها الدكتور أحمد وهبان أستاذ العلوم السياسية وعميد كلية الدراسات الإقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية، وناقش "حوكمة البرامج المهنية في الجامعات المصرية"، وتمت مناقشة أوراق عن "حوكمة الشركات وانعكاساتها علي سوق الأوراق المالية" للدكتور عبدالحميد أبوناعم أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة دراية بالمنيا، و"التحول الرقمي ودوره في الحوكمة في مصلحة الضرائب" للدكتور أحمد عبدالوهاب مدير عام التدريب الخارجي والمنح الداخلية بمصلحة الضرائب المصرية، و"دور الرقمنة في تطوير المنتج التأميني لرفع أداء صناعة التأمين في مصر" للدكتورة صفاء محمود مدير عام الإدارة العامة للحوادث المتنوعة بشركة مصر للتأمين، ويستكمل المؤتمر أعماله في مدينة الغردقة يومي 18 و19 مايو الجاري، بمشاركة الباحثين الدارسين في البرامج المهنية بالكلية، حيث يعرضون أكثر من 20 بحثاً حول الحوكمة والتنمية في مصر.

الجدير بالذكر أن المؤتمر شهد تقديم درع التكريم لضيوف الجامعة، وهم الدكتور صلاح هاشم وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، والدكتور أشرف أديب مستشار وزيرة التضامن للتمكين الاقتصادي، والدكتور أحمد عبدالمولي القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء عبدالحفيظ عميد الكلية، إلى جانب تكريم وكلاء الكلية لكافة القطاعات، فضلاً عن تكريم أعضاء هيئة التدريس من كلية التجارة من مختلف الجامعات المشاركين في الجلسات العلمية بالمؤتمر، كما شهد التكريم أيضاً كافة القائمين علي البرامج المهنية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.