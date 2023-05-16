"قومي المرأة ببني سويف": تنفيذ حملة طرق الأبواب بمعدل 2550 زيارة

أعلنت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، اليوم الثلاثاء، تنفيذ المجلس المرحلة الأولى من الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" والتى استهدفت قرى "دنديل والبرج وكوم أبو خلاد وبنى عدى والبرانقه وطحا البيشة وسدس الأمراء و قمبش وتزمنت الشرقية"، بمعدل 2550 زيارة بإجمالي عدد 10 آلاف و522 من السيدات والرجال والأطفال.

وأوضحت «نرمين» في تصريحات صحفية، أن الحملة شارك فيها رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

وأشارت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في بني سويف، إلى أن انطلاق المرحلة الأولى من الحملة الممتدة لطرق الأبواب سيتم تنفيذها بعدد من قرى محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة، وتهدف إلى رفع الوعى بالتحديات التى يواجهها المجتمع فى ظل الأزمات العالمية عن طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين.

وأوضحت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في بني سويف، أنه سيتم على هامش الحملة تكثيف الأنشطة الخاصة بالمجلس كالأمسيات الثقافية، التي ستنفذ أيضا لنشر رسائل الحملة والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بجانب استكمال نشاط "مطبخ المصرية التدريبي" الذي تم تنفيذه خلال شهر رمضان المبارك في 10 قرى بمركز ناصر واستهدف تدريب 600 سيدة على أعمال الإعداد والتجهيز للطهي وريادة الأعمال، وسيتم استكمال نشاط المطبخ بقرى مركز ببا اعتبارا من 14 مايو وحتى 30 من نفس الشهر.