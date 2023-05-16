أنغام تطرح برومو كليب أغنيتها الجديدة "سيبك أنت" (فيديو)

كشفت النجمة أنغام عن برومو أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل أسم “سيبك أنت” والمقرر طرحها على طريقة الفيديو كليب.

وانتهت أنغام الأيام الماضية من تصوير مشاهد أغنية سيبك أنت بالكامل والتي تميل لنوعية الأغنيات الحزينة، ومن المقرر طرحها للجمهور خلال أيام عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتتعاون أنغام في أغنية “سيبك أنت” مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة والذي حققا سويا العديد من النجاحات على مدار السنوات الماضية بعدد كبيرمن الأغنيات التي لاقت استحسان كبير من الجمهور المصري والعربي.

كما تعاون أنغام في الأغنية مع كل من الملحن وليد سعد، والموزع الموسيقي مادي.

جولة أنغام الغنائية الفترة المقبلة

وتحيي أنغام حفلًا غنائيًا وسط جمهورها بدبي بالإمارات العربية المتحدة وذلك يوم السبت المقبل الموافق 20 مايو الجاري ومن المقرر أن يشاركها في الحفل الفنان اليمني فؤاد عبد الواحد.

آخر أعمال أنغام الغنائية

وطرحت النجمة أنغام أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "نسينا نعيش" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات جمال الخولى، وألحان سهم وتوزيع عمر صباغ، ميكس وماستر أمير محروس، والكليب من إخراج عادل جمال.

وتقول كلمات أغنية “نسينا نعيش”: “فضلنا نعيش عشان ننسى وفي الآخر نسينا نعيش هنلقى في الغياب فرصة وفي الآخر لقينا مافيش ما سابناش الفراق نرتاح ولا جاب اللي سابنا وراح ما حدش فينا زي ما كان بيتمنى يعيش بيعيش بنفتكر الكلام بالحرف بنشتاق في الغياب الضعف وأدي الدنيا اللي بتنسي كمان طلعت ما بتنسيش بنفتكر الكلام بالحرف".

كما طرحت الفترة الماضية أغنية بعنوان "خلينى شوية معاك" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان توزيع خالد عز، وميكس وماستر أمير محروس.

وطرحت النجمة أنغام، مؤخرًا أغنية بعنوان "عشان أرضيك" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد قطوط، ألحان أحمد زعيم وتوزيع وليد فايد، ميكس وماستر أمير محروس.