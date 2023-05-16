شعبة البقالة: استقرار أسعار السلع وتوقعات بتراجع سعر الأرز

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة البقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن جميع السلع متوفرة وليس هناك أي نقص في السلع، لافتًَا إلى أنه من المتوقع انخفاض أسعار الأرز خلال الأيام المقبلة.

أضاف المنوفي أن موسم حصاد الأرز اقترب حيث من المتوقع أن يبدأ خلال شهر ونصف الشهر، وبالتالي سيكون المعروض كبير جدًا من سلعة الأرز بالتالي ستنخفض الأسعار.

طفرة في مجال البنية التحتية

أشار إلى أنه بالرغم من التحديات الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم كله استطاع الرئيس السيسى، أن يحقق طفرة في مجالات البنية وباقتحام ملف التضامن الاجتماعي.

تكافل وكرامة

وأنشأ الرئيس السيسى برنامج تكافل وكرامة والذى استفاد منه 3 ملايين و600 ألف أسرة بمرتبات شهرية تضمن لهم حياة أفضل، بالإضافة إلى منظومة الخبز المدعم الجديدة بالمحافظات، والتي خصصت 150 رغيفا شهريا لكل مواطن بسعر 5 قروش، ومنظومة السلع التموينية الجديدة التي وفرت 40 سلعة تموينية لكل المستحقين التحتية والمجالات الخدمية فى مصر منذ أن تولى زمام مسئولية رئاسة الجمهورية، بعد أن كانت تعاني من الإهمال والتردي لعقود طويلة.

وأنشأ السيسى برنامج تكافل وكرامة والذى استفاد منه 3 ملايين و600 ألف أسرة بمرتبات شهرية تضمن لهم حياة أفضل، إضافة إلى منظومة الخبز المدعم الجديدة بالمحافظات التي خصصت 150 رغيفا شهريا لكل مواطن بسعر 5 قروش، ومنظومة السلع التموينية الجديدة التي وفرت 40 سلعة تموينية لكل المستحقين التحتية والمجالات الخدمية فى مصر منذ أن تولى زمام مسئولية رئاسة الجمهورية، بعد أن كانت تعاني من الإهمال والتردي لعقود طويلة.