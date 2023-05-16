محافظ الإسكندرية: تخصيص 20 مليون جنيه لرصف 6 شوارع بمتفرعاتها بحي عامرية أول

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تخصيص نحو 20 مليون جنيه لرصف 6 شوارع رئيسية بمتفرعاتها، بنطاق حي عامرية أول خلال الخطة الاستثمارية للعام الجاري.

وأكد «الشريف» في بيان اليوم، أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.



وأشار إلى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزاورها.

ووجه محافظ الإسكندرية، مدير مديرية الطرق والنقل، بسرعة العمل على ترميم الحفر بالشوارع لرفع العبء عن كاهل المواطنين في جميع الأحياء، لافتا إلى أنه تم انجاز أعمال الرصف بالشوارع المقرر رصفها بنسبة 50 % حتى الآن.

من جانبها، أشارت المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، إلى أنه من المقرر رصف 6 شوارع بنطاق حي عامرية أول خلال العام الجاري وهي: (طريق الكرنك- استكمال طريق توشكي- شارع سنترال مساكن العرايس- قطاعات متهالكة بطريق النهضة- متفرعات شارع مسجد النور- شارع متفرع من منطقة التفتيش)، مضيفةً بأن تم التنسيق مع حي العامرية أول برئاسة السيد موسى، رئيس الحي لتحديد الشوارع الأكثر احتياجاً والتي كثرت منها شكاوى المواطنين.

وكان قد خصصت محافظة الإسكندرية نحو 26 مليون جنية لرصف 8 شوارع رئيسية بمتفرعاتها بنطاق حي العجمي خلال الخطة الاستثمارية للعام الجاري.

وأشار المحافظ أنه تم انجاز أعمال الرصف بالشوارع المقرر رصفها بنسبة 42 % حتى الآن وهي 8 شوارع بنطاق ح العجمي خلال العام الجاري:(شارع ورشة البلاط_ عطا الله العوامى- أبو بكر العوامي - محمد موسي - شارع موسي زايد - شارع بليس (البطل احمد عبد العزيز)- مدخل 8 بيانكى- شارع الرابط بين شارع المرور واللوادر حتى برج العائلة بالبيطاش).