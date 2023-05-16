أيام قليلة وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية فى القاهرة والجيزة، ويبحث العديد من الطلاب عن الدروس الملغية فى الصف الثالث الإعدادى بعدما أكدت وزارة التربية والتعليم أنه يوجد العديد من الدروس تم تحديدها للإطلاع فقط.

الدروس الملغية للصف الثالث الإعدادي 2023

وفي السياق، ننشر الدروس المقررة للاطلاع فقط أو الدروس الملغية فى الصف الثالث الإعدادى، حسبما أعلنتها وزارة التربية والتعليم.

الملغى من مادة الرياضيات

الوحدة الأولى: الدرس الثالث (حل معادلتين في متغيرين إحداهما من الدرجة الأولى والأخرى من الدرجة الثانية) مثال 2,3 صفحة 12 بالكامل، ونشاط بنهاية الوحدة صفحات 4 و 5 واختبار الوحدة مسائل 5 و6 صفحة 6.

الوحدة الثانية: نشاط بنهاية الوحدة صفحة 12.

الوحدة الثالثة: الدرس الثاني تمرين 3- 2 مسائل 5-6-7 صفحة 15، نشاط بنهاية الوحدة صفحة 16.

الوحدة الرابعة: الدرس الثاني برهان النظرية صفحة 67 وبرهان التمرين المشهور رقم 1 صفحة 7 ورقم 2 صفحة 72.

الوحدة الخامسة: الدرس الثالث برهان نظرية (۲) صفحة 74، والدرس الخامس برهان نظرية 3 صفحة 83، والدرس السادس نظرية (1) صفحة 87 (5) صفحة 93.

الملغى من مادة اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي

رسالة إلى ابني من 20 إلى 22.

الملغى من مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي

- الوحدة الثاني، ويتم اختيار دولة من الدول الثلاث المقررة للقراءة والاطلاع فقط حسب اختيار كل محافظة بحيث يكون عدد الدول التي سيتم دراستها دولتان فقط.

- الوحدة الرابعة: الدرس الثاني مصر والمنظمات الإقليمية والدولية.

الملغي من مادة العلوم الصف الثالث الإعدادي 2023

الوحدة الثانية: الدرس الثالث "النشاط الإشعاعي والطاقة النووية".

الوحدة الثالثة: الدرس الأول "العلم والتكنولوجيا والمجتمع إلى نهاية التطبيق الحياتي".

الوحدة الرابعة: الدرس الأول "العلم والتكنولوجيا".