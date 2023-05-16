الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الدروس الملغية للصف الثالث الإعدادي 2023

امتحانات الإعدادي
امتحانات الإعدادي

أيام قليلة وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية فى القاهرة والجيزة، ويبحث العديد من الطلاب عن الدروس الملغية فى الصف الثالث الإعدادى بعدما أكدت وزارة التربية والتعليم أنه يوجد العديد من الدروس تم تحديدها للإطلاع فقط.

الدروس الملغية للصف الثالث الإعدادي 2023

وفي السياق، ننشر الدروس المقررة للاطلاع فقط أو الدروس الملغية فى الصف الثالث الإعدادى، حسبما أعلنتها وزارة التربية والتعليم.

الملغى من مادة الرياضيات

الوحدة الأولى: الدرس الثالث (حل معادلتين في متغيرين إحداهما من الدرجة الأولى والأخرى من الدرجة الثانية) مثال 2,3 صفحة 12 بالكامل، ونشاط بنهاية الوحدة صفحات 4 و 5 واختبار الوحدة مسائل 5 و6 صفحة 6.

الوحدة الثانية: نشاط بنهاية الوحدة صفحة 12.

الوحدة الثالثة: الدرس الثاني تمرين 3- 2 مسائل 5-6-7 صفحة 15، نشاط بنهاية الوحدة صفحة 16. 

الوحدة الرابعة: الدرس الثاني برهان النظرية صفحة 67 وبرهان التمرين المشهور رقم 1 صفحة 7 ورقم 2 صفحة 72.

الوحدة الخامسة: الدرس الثالث برهان نظرية (۲) صفحة 74، والدرس الخامس برهان نظرية 3 صفحة 83، والدرس السادس نظرية (1) صفحة 87 (5) صفحة 93. 

الملغى من مادة اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي

رسالة إلى ابني من 20 إلى 22. 

حقيقة تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي

الملغى من مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي

- الوحدة الثاني، ويتم اختيار دولة من الدول الثلاث المقررة للقراءة والاطلاع فقط حسب اختيار كل محافظة بحيث يكون عدد الدول التي سيتم دراستها دولتان فقط.

- الوحدة الرابعة: الدرس الثاني مصر والمنظمات الإقليمية والدولية.

الملغي من مادة العلوم الصف الثالث الإعدادي 2023

الوحدة الثانية: الدرس الثالث "النشاط الإشعاعي والطاقة النووية".

الوحدة الثالثة: الدرس الأول "العلم والتكنولوجيا والمجتمع إلى نهاية التطبيق الحياتي".

الوحدة الرابعة: الدرس الأول "العلم والتكنولوجيا".

التربية والتعليم الإنجليزية الاجتماعي الإجتماع الدراسات الدراسات الاجتماعية الثالث الإعدادي الدروس الملغية للصف الثالث الإعدادي

الأكثر قراءة

وزنت 1.5 كيلو.. تجديد حبس المتهم بحيازة مخدر الحشيش في المرج

رحمة حسن توضح خطوات جذب 30 مليون سائح بحلول 2028

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

نائب محافظ مطروح تتفقد انطلاق أعمال القافلة الطبية بمستشفى سيوة (صور)

مصرع وإصابة 11 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل بالصحراوي الغربي بالمنيا

مجلس الوزراء يخاطب العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

لواء.حمدى البطران

السوفييت.. ونكسة 1967

جمال-أسعد

الحوار.. وحرية التعبير عن الرأى

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"