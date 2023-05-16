حقيقة تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي

تسريب امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية 2023 ، ازدادت محركات البحث على جوجل من أولياء الأمور والمعلمين، لمعرفة مستوي الامتحان أثناء تواجد الطلبة داخل اللجان الامتحانية، من خلال تصوير الامتحانات من بعض الطلبة ونزولها عبر صفحات السوشيال ميديا.

تسريب امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023

وقامت صفحات الغش الالكتروني، عبر السوشيال ميديا، بتداول أسئلة امتحانات الشهادة الاعدادية، وزعمت انها الامتحان الذي يؤديه الطلاب حالياً داخل اللجان الامتحانية.

وانطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 ، صباح اليوم السبت، في 9 محافظات على مستوى الجمهورية.



فبدأت امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية 2023 السبت الماضي في محافظات:" الفيوم، البحر الأحمر، الدقهلية، دمياط، أسوان، الاسماعيلية، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وسوهاج".

ويقوم عدد من الطلاب بتصوير أجزاء من أسئلة الاختبارات التي يؤديها الطلاب داخل اللجان الامتحانية الآن، ونزولها عبر صفحات السوشيال ميديا .

وترصد غرفة العمليات المركزية، بداخل مديريات التربية والتعليم، مصدر تصوير أسئلة الامتحانات، للتعرف على اللجنة، ومعاقبة الطالب الذي قام بتصوير أجزاء من أسئلة الامتحان، والمراقب داخل اللجنة، وتحويلهم للشئون القانونية.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023



ومن المقرر أن تنتهي اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي، اليوم ، لتبدأ اختبارات الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة، غدا الأربعاء 17 مايو الجاري، بينما تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة يوم السبت القادم 20 مايو الجاري.



جدير بالذكر، يأتي جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 لطلاب محافظة القاهرة كالأتي:

-الأربعاء 17/5: اللغة العربية والخط والإملاء

-الخميس 28/5: الدراسات الاجتماعية، التربية الدينية

-السبت 20/5: الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

-الأحد 21/5: اللغة الأجنبية

-الإثنين 22/5: الهندسة، التربية الفنية

-الثلاثاء 23/5: العلوم

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم، حذرت من اصطحاب أجهزة المحمول داخل اللجان الامتحانية.