الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطني..

ماجدة محمود: برامج الحماية الاجتماعية نجحت في مصر بشكل كبير

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قالت ماجدة محمود أحمد عبد العال، ممثلة حزب الريادة، كبير مراسلي التليفزيون المصري، إن جميع شرائح المجتمع تدلوا بدلوها، مشيرة إلى أن تجربة برامج الحماية الاجتماعية نجحت في مصر بشكل كبير، بشهادة عدد من المنظمات الدولية، والتي أشادت بدور مصر في السعي نحو تحقيق الحماية الاجتماعية.

وأضافت خلال كلمتها في الجلسة الثانية: «برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة»، لجنة العدالة الاجتماعية، أن البنك الدولي رحب باتخاذ مصر  خطوات بتوسيع النطاق المستهدف للإنفاق على الحماية الاجتماعية، كما أن الأمم المتحدة ان تحسين جودة حياة المواطنين من خلال حياة كريمة نتج عنها تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الريفية.

وطالبت بضرورة  وجود قاعدة بيانات وشبكة تحول رقمي من أجل وصول الدعم لمستحقيه، وخصوصا في الريف، بالإضافة إلى ضرورة تقديم عدد  من برامج التوعية للحد من الزيادة السكانية، بالاضافة الى محاولة تحسين دخل العاملين بالدولة خاصا في ظل التضخم الاقتصادي الذي يشهده العالم أكمل.

واقترحت بمساعدة المستفيدين من مبادرة حياة كريمة بالريف من خلال تقديم عمل مشروعات صغيرة، توزع بشكل عادل، لتساهم في زيادة الانتاج.

وكانت انطلقت الفترة الثانية للجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني اليوم الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣، و"برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة" - لجنة العدالة الاجتماعية، و"وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله" - لجنة السياحة.

التليفزيون المصرى المجتمع برامج الحماية المنظمات الدولية الجلسة الثانية

الأكثر قراءة

برئاسة السيسى.. "الأعلى للاستثمار" يوافق على 22 قرارًا مهمًا بمختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية

تقرير الطب الشرعي في اتهام عامل خردة بقتل شاب بـ6 أكتوبر

"قومي المرأة بالإسماعيلية" يطلق حملة "بلدي أمانة" بمدينة فايد (صور)

"الأعلى للاستثمار" يكلف بالتعاقد مع مكتب استشارى عالمى لوضع رؤية واستراتيجية واضحة للاستثمار فى مصر

إصابة شاب بطعنات بسبب خلاف مع آخر بقنا

"الأنصاري" يوجه بسرعة إنهاء إجراءات التصالح للمساحات الأقل من 200 متر داخل الحيز العمراني بالقرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

لواء.حمدى البطران

السوفييت.. ونكسة 1967

جمال-أسعد

الحوار.. وحرية التعبير عن الرأى

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"