خالد الجندى: الإيمان بالغيب هو أولى درجات اليقين

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإيمان بالغيب هو عين اليقين، ولهذا الذين وصلوا لهذه المنزلة الإيمانية يرون ما لم يره سواهم.

النظر والبصيرة

وأكد الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن هناك فرقًا واضحًا بين مفهوم النظر والبصر، حيث يعني النظر رؤية الأشياء بعين مجردة، بينما يقصد بالبصيرة رؤية بواطن الأمور مثل التأمل في راعي المخلوقات، ولهذا ينبثق مفهوم البصيرة من البصر.

الخوف من مقام الله

وأضاف "الجندي" أن بعض المنافقين رأوا النبي صلى الله وعليه وسلم وجلسوا معه ولكنهم ليسوا مبصرين له، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: "وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون".