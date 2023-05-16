الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد الجندى: الإيمان بالغيب هو أولى درجات اليقين

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإيمان بالغيب هو عين اليقين، ولهذا الذين وصلوا لهذه المنزلة الإيمانية يرون ما لم يره سواهم. 

النظر والبصيرة

وأكد الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن هناك فرقًا واضحًا بين مفهوم النظر والبصر، حيث يعني النظر رؤية الأشياء بعين مجردة، بينما يقصد بالبصيرة رؤية بواطن الأمور مثل التأمل في راعي المخلوقات، ولهذا ينبثق مفهوم البصيرة من البصر.

الخوف من مقام الله 

وأضاف "الجندي" أن بعض المنافقين رأوا النبي صلى الله وعليه وسلم وجلسوا معه ولكنهم ليسوا مبصرين له، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: "وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون".

خالد الجندي لعلهم يفقهون دي ام سي النظر والبصيرة منزلة الإيمان

الأكثر قراءة

تقرير الطب الشرعي في اتهام عامل خردة بقتل شاب بـ6 أكتوبر

برئاسة السيسى.. "الأعلى للاستثمار" يوافق على 22 قرارًا مهمًا بمختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية

"قومي المرأة بالإسماعيلية" يطلق حملة "بلدي أمانة" بمدينة فايد (صور)

"الأنصاري" يوجه بسرعة إنهاء إجراءات التصالح للمساحات الأقل من 200 متر داخل الحيز العمراني بالقرى

إصابة شاب بطعنات بسبب خلاف مع آخر بقنا

"الأعلى للاستثمار" يكلف بالتعاقد مع مكتب استشارى عالمى لوضع رؤية واستراتيجية واضحة للاستثمار فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

لواء.حمدى البطران

السوفييت.. ونكسة 1967

جمال-أسعد

الحوار.. وحرية التعبير عن الرأى

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"