الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"250 ألف جنيه مكافأة حال الفوز".. محافظ المنوفية يتفقد تدريبات جمهورية شبين

جانب من التدريبات
جانب من التدريبات

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، التدريبات الأخيرة لفريق جمهورية شبين قبل خوضه مباراة بلدية المحلة المقرر إقامتها غداً الأربعاء، على ستاد نادى جمهورية شبين الكوم الرياضى، ضمن مباريات الدورى الممتاز القسم الثانى (ب).

جاء بحضور النائب أحمد الخشن رئيس مجلس إدارة نادي جمهورية شبين الرياضى، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادى.

والتقى محافظ المنوفية باللاعبين لدعمهم معنوياً والوقوف بجانبهم والشد من أزرهم، مؤكداً دعمه الكامل للفريق.

ورصد المحافظ مكافأة مالية قدرها ٢٥٠ ألف جنيه مقدمة بالتنسيق بين المحافظة وشركة مدكور في حالة تحقيق فريق جمهورية شبين الفوز بالمباراة باعتبارها فاصلة في تحقيق حلم التأهل للدورى الممتاز، كما حثهم على التحلى بالأخلاق الرياضية طوال المباراة، مطالبهم بأن يكونوا أسودا في الملعب لتحقيق الفوز لرفع اسم المحافظة عاليا.

وطالب المحافظ الجماهير بتشجيع فريق جمهورية شبين ومؤازرتهم بمواصلة الجهد والحماس والتركيز لتحقيق حلم الوصول للدورى الممتاز.

وأكد محافظ المنوفية اهتمامه البالغ ودعمه اللامحدود للشباب الرياضيين من أبناء المحافظة كون قطاع الشباب والرياضة أحد المحاور الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة، مثمناً الدور الرائد لنادى جمهورية شبين الرياضي كأحد المنشآت الرياضية الهامة على أرض المحافظة في الاهتمام بالناشئين، ودعم المواهب في الأنشطة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة والمنافسة الرياضية.

ومن جانبه، قدم النائب أحمد الخشن شكره وكل أعضاء مجلس إدارة النادي الشكر للمحافظ على دعمه اللامسبوق للنادي ولفريق كرة القدم لتحقيق حلم التأهل للدوري الممتاز.

وكان قد فاز منذ عدة أشهر نادي جمهورية شبين وحصد اللقب فريق محافظة الغربية وسط سعادة عارمة من أبناء المحافظة. 

٥٠ الف التنمية المستدام أعضاء مجلس إدارة النادي أعضاء مجلس إدارة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تحقيق حلم الوصول هداف التنمية المستدامة جمهورية شبين

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