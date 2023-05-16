الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رابح رتيب: التهرب الضريبى جريمة أخلاقية فى المقام الأول

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور رابح رتيب بسطا، النائب الأول لرئيس حزب مصر بلدى، إن محور العدالة الاجتماعية من أهم محاور الحوار الوطني، التي تمثل أساس الديمقراطية والحياة المعيشية الكريمة للشعب المصري، وإعلاء شأن المواطنة، وحقوق الانسان.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الأولى: «برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة»، لجنة العدالة الاجتماعية، أن من أهم الموضوعات التي تتضمنها العدالة الاجتماعية، موضوع العدالة الضريبية، والضرائب بصفة عامة، والضرائب تنقسم الى مباشرة وغير مباشرة، فالدساتير الحديثة وإعلان حقوق الإنسان، تقضي بأن المساهمة في العباءة الضريبية، ضرورية من كل الممولين شريطة أن تكون على وفق مقدرتهم.

وتابع: المقدرة التكليفية أمر مهم أيضًا، بالنسبة للفرد تعني كيفية فرض الضرائب على الممول، بحيث لا تؤثر على مقدرته الإنتاجية أو مستوى المعيشة.

وقال إن الضرائب غير المباشرة لها أهمية مميزة بالنسبة للدول النامية، ويمكن أن تحقق من خلال العدالة الضريبية، والضريبة على القيمة المضافة.

وطالب بضرورة عمل ميثاق خاص بالممول يحدد حقوقه والتزاماته، الإعداد الجيد لأعضاء الضرائب مع التركيز على النواحي الاجتماعية والإنسانية، بالإضافة إلى العمل على حل كل المشكلات التي تواجه الممول، مشيرًا إلى أن التهرب الضريبي، قد لا تكون جريمة جنائية ولكنها أخلاقية في المقام الأول.

وكانت انطلقت أولي جلسات لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني: «برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة»، ضمن جلسات لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني.

محاور الحوار الوطني اساس الديمقراطية الحياة المعيشية الدكتور رابح رتيب ميثاق خاص التهرب الضريبي القيمة المضافة

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