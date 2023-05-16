الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

زراعة البرلمان توصى بزيادة مخصصات إنتاج التقاوى ومقاومة سوسة النخيل بالموازنة الجديدة

النائب هشام الحصرى
النائب هشام الحصرى

أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، بالموافقة على توفير المبالغ المطلوبة لاستكمال جهود ومشروعات وزارة الزراعة في عدد من القطاعات بقيمة إجمالية نحو 3.249 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم والمخصص لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيما يخص وزارة الزراعة للعام المالي الجديد 2023/2024.

وجاء من بين تلك القطاعات والمشروعات، ما يخص شتلات القصب وإنتاج تقاوى الخضر، ومشروع مقاومة الأمراض، مثل سوسة النخيل وذبابة الفاكهة وغيرهما من الآفات.

وتضمنت أيضًا المبالغ المخصصة للقوافل البيطرية، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، مخصصات الحقول الإرشادية، والإرشاد الزراعى، نظرًا لأهمية التوعية الزراعية في تلك الفترة المهمة التى تتطلب تكثيف الجهود لمواجهة التحديات العالمية.

وقال النائب هشام الحصرى، إن قطاع الزراعة يعد من القطاعات المهمة بالدولة حاليًا، في ظل التداعيات العالمية في ملف الغذاء، ما يتطلب تكثيف كل الجهود في مواجهة تلك التداعيات والتغيرات المناخية.

وقال الحصرى، نستهدف من الموازنة الجديدة، زيادة حجم الإنتاجية، لاسيما في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية والخضر وشتلات قصب السكر، بالإضافة إلى مقاومة سوسة النخيل وغيرها من الآفات التى تهاجم الزراعات المهمة، إلي جانب التوسع في القوافل البيطرية وتطوير المكينة الزراعية، وكذلك العمل على زيادة أجور العاملين.

النائب هشام الحصرى جلس النواب مشروع الموازنة العامة للدولة وزارة الزراعة القطاعات والمشروعات شتلات القصب

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