الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أحمد بيومي يقترح ربط الأنشطة ببرنامج المساعدات ضمن المنظومة الشاملة

الحوار الوطنى
الحوار الوطنى

قال أحمد محمد بيومي ممثل حزب الحرية المصري في جلسات الحوار الوطني، إنه سيتقدم بورقة بحثية للجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني للإجابة عن ثلاث تساؤلات وهى ما هي مدى مساهمة برامج الحماية الاجتماعية في تحسين الحماية وخاصة ذوى الإعاقة؟ وارتفاع معدلات الفقر رغم زيادة الانفاق؟، وكيف سيتم تدبير المال المخصص للحماية الاجتماعية في المرحلة المقبلة؟ قائلا: “لابد من تحقيق التوازن بين الاحتياج وموارد الدولة”.

واقترح "بيومي" خلال كلمته اليوم بالجلسة النقاشية للجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني المخصصة لمناقشة المحور الاقتصادي، ربط الأنشطة برنامج المساعدات ضمن المنظومة الشاملة، ربط الأمن الأسرى للأيتام بسوق العمل، ووضع برنامج للتحول الرقمة في ظل استراتيجية التطوير، خاصة البرامج التي تعمل في مجال الحماية الاجتماعية، علما بأن هناك عدد من المؤسسات تعدى نفس الدور دون أن يكون هناك رابط بينهم.

وطالب "بيومي" سرعة العمل على إنشاء سجل قومي موحد لتحديد الأسر المستحقة، المال مقابل العمل، وتطوير القدرات المهنية للشباب، توسيع التغطية الجغرافية.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك مزيد من التدقيق بشأن البحوث الاجتماعية، ومن ثم يجب أن تكون هناك رقابة على القائمين على عمل هذه البحوث على أن يكون من ضمن الفئات المشاركة في البحث أحد المسئولين الأمنيين لمنع بعض التجاوزات التي قد تحدث، لافتا إلى أن بعض المحامين يقوم بعمل هذه البحوث نظير الحصول على شهرين من الدعم ومن ثم يجب التدقيق بشأن الباحثين.

وطالب عبد الهادي القصبي، مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، حذف كلمة " بعض المحاميين" من المضبطة، قائلا:" نكن كل الاحترام للسادة المحامين وكل فئات المجتمع المصري".

حزب الحرية المصري ورقة بحثية لجنة العدالة الاجتماعية الحوار الوطنى سرعة العمل البحوث الاجتماعية

الأكثر قراءة

إنقاذ طفلة اختطفها لص بالفيوم فى اللحظة الأخيرة

المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية يطلق حملة "رسائل بلدى أمانة"

ندوات مكثفة للقومي للمرأة للتوعية بمبادرة المشروعات الخضراء في أسيوط

حبس متهمين بالاتجار فى العملة خارج نطاق السوق المصرفية

إصابة 14 شخصًا في انقلاب سيارة أجرة على طريق بحيرة قارون بالفيوم

المشدد 5 سنوات لمتهم زور رخصة قيادة سيارة ببورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"