"زراعة جامعة الوادي الجديد" تنظم مؤتمرا بعنوان "البحث العلمي بوابة تحقيق الأمن الغذائي"

نظمت كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، المؤتمر العلمي الدولي الأول تحت شعار "البحث العلمي بوابة تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة"، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبد العزيز طنطاوي، ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد سيد حرباوى، وأساتذة الزراعة من داخل وخارج الجامعة، والهيئة المعاونة، والطلاب، وعدد من ممثلي الشركات الاستثمارية والباحثين.

وقال رئيس الجامعة - في بيان اليوم - إن المؤتمر يأتي في سياق الخطوات الجادة التي تخطوها الجامعة نحو العمل التنموي، والبحث العلمي؛ لتحقيق التنمية المستدامة، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، وكافة المؤسسات في المجالات المختلفة.

وأضاف رئيس الجامعة أن تنظيم المؤتمرات العلمية في الجامعة يأتي كذلك تحقيقا للاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي؛ لتحقيق رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى أن الجامعة نظمت مؤتمرات لشباب الباحثين في كليات الطب، والعلوم، والآداب، والتربية، والتربية الرياضية، بمشاركة الباحثين من داخل وخارج المحافظة ومن خارج مصر.

وأشار إلى أنه سيتم نشر توصيات المؤتمر، والتوصيات والأوراق البحثية في مجلة الكلية، مع السعي لتحقيقها، خصوصا في ظل مشاركة عدد من الباحثين من دول خارجية؛ مثل العراق والصين، وذلك بدعم الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.