الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"زراعة جامعة الوادي الجديد" تنظم مؤتمرا بعنوان "البحث العلمي بوابة تحقيق الأمن الغذائي"

زراعة جامعة الوادي
زراعة جامعة الوادي الجديد

نظمت كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، المؤتمر العلمي الدولي الأول تحت شعار "البحث العلمي بوابة تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة"، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبد العزيز طنطاوي، ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد سيد حرباوى، وأساتذة الزراعة من داخل وخارج الجامعة، والهيئة المعاونة، والطلاب، وعدد من ممثلي الشركات الاستثمارية والباحثين.

وقال رئيس الجامعة - في بيان اليوم - إن المؤتمر يأتي في سياق الخطوات الجادة التي تخطوها الجامعة نحو العمل التنموي، والبحث العلمي؛ لتحقيق التنمية المستدامة، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، وكافة المؤسسات في المجالات المختلفة.

وأضاف رئيس الجامعة أن تنظيم المؤتمرات العلمية في الجامعة يأتي كذلك تحقيقا للاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي؛ لتحقيق رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى أن الجامعة نظمت مؤتمرات لشباب الباحثين في كليات الطب، والعلوم، والآداب، والتربية، والتربية الرياضية، بمشاركة الباحثين من داخل وخارج المحافظة ومن خارج مصر.

وأشار إلى أنه سيتم نشر توصيات المؤتمر، والتوصيات والأوراق البحثية في مجلة الكلية، مع السعي لتحقيقها، خصوصا في ظل مشاركة عدد من الباحثين من دول خارجية؛ مثل العراق والصين، وذلك بدعم الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي التربية الرياضية البحث العلمي التعليم والطلاب الأمن الغذاء التنمية المستدامة

الأكثر قراءة

مفاجأة فى أزمة حسن شاكوش وزوجته.. المطرب: "اخترتك وأنا عارف إنك مش بنت بنوت"

محافظ الإسكندرية يتفقد شواطئ القطاع الشرقي والممشى السياحي بنفق وكباري السادات

وزير الصحة يوجه بالتحقيق فى النقص الحاد بالمستلزمات بمستشفى حلوان العام

حملات على أسواق اللحوم ومتابعة محصول القمح.. جهود مديريات الزراعة خلال أسبوع

محافظ أسيوط ونائب رئيس جامعة الأزهر يفتتحان معرض "ومضة"

حقيقة تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"