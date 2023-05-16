وكيل "تعليم الوادي الجديد" يستعرض مع مديري الإدارات الاستعداد لامتحانات الثانوية

استعرض المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، خطة العمل والإستعداد لامتحانات شهادة الثانوية العامة والتى تنطلق يونيو المقبل تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

جاء ذلك خلال اجتماعه عقده اليوم بحضور مدير إدارة الخارجة التعليمية والمعنيين وعبر الفيديو كونفرانس مديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وخلال اللقاء أكد وكيل وزارة التربية والتعليم على مجموعة من التعليمات الهامة:

-التصدي بكل حزم وشدة لأي تجاوزات ومحاولات الغش وستتخذ إجراءات رادعة للمخالفين

- تجهيز جميع لجان سير الامتحانات بكافة الاحتياجات والاطمئنان على أعمال الصيانة البسيطة وإجراءات الأمن والسلامة من:-

_ مظلات واقية من حرارة الشمس أمام جميع اللجان لحماية رجال الشرطة البواسل أثناء تأدية مهامهم فى تأمين لجانالامتحانات.

_ تجهيز الإستراحات الخاصة بالقائمين على أعمال الامتحانات بأفخم الأثاث وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

_ تشكيل غرف عمليات لمتابعة الإمتحانات لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة وتضافر كافة الجهود والتعاون الجاد والمثمر لخروج العملية الامتحانية بالشكل اللائق والمشرف.

وفي سياق اخر ترأس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، غرفة العمليات المشكلة بديوان عام المديرية لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية 2022_2023م .

وخلال تواصله مع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة اطمأن وكيل التعليم إلى وصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان البالغ عددها 119 لجنة على مستوى المحافظة في الوقت المحدد وسط إجراءات أمنية مشددة، موجها شكره وتقديره لقيادات أمن المحافظة للجهد المبذول فى تأمين أعمال الامتحانات .

مؤكدا على الجميع بضرورة المتابعة اللحظية لسير منظومة العمل بجميع المدارس وحال وجود أي مشكلات طارئة يجرى تذليلها بشكل فورى لضمان توفير كافة الأجواء المناسبة لآداء الامتحانات دون قلق أو توتر