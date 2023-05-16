الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطنى.. ممثل حزب النور يطالب بإدخال التكنولوجيا فى القطاع السياحى

حزب النور
حزب النور

قال عمرو مكي، ممثل حزب النور بالحوار الوطني، إن القطاع السياحي يحتاج إلى مؤشر لرصد كفاءة القطاع السياحي، كما يحتاج إلى التكامل مع القطاعات الأخرى لرفع ترتيبنا عالميا.

وقال مكي، خلال كلمته في جلسة لجنة السياحة بالحوار الوطني: «على وزارة السياحة التعامل مع المؤشرات العالمية وتوفير بيئة مناسبة للسياحة أبرزها معايير الأمن والنظافة وتطوير المطارات والاهتمام بالملف البيئي بزيادة عدد الفنادق الحاصلة على النجمة الخضراء».

وطالب بإدخال التكنولوجيا في القطاع السياحي بما يعمل على توفير التطور المستدام، وكذلك ضرورة قياس رد فعل السائح والاهتمام بسياحة الترانزيت خاصة أننا مؤهلون لذلك، وأيضًا السياحة التعليمية والعلاجية.

كما طالب بضرورة الربط بين المطارات المختلفة وتطوير الطيران الداخلي وربطه بالطيران الدولي.

الحوار الوطنى السياحة التعليمية القطاع السياحي الملف البيئي حزب النور مؤشرات العالم وزارة السياحة

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