الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية يطلق حملة "رسائل بلدى أمانة"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أطلق فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة الإسماعيلية، فعاليات حملة " رسائل بلدى أمانة" وذلك بمشاركة عضوات المجلس و عددا من الرائدات الريفيات، برعاية الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، و لبنى ذكى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية.

و بدأت الحملة بزيارة عدد من قرى مركز ومدينة القنطرة شرق وهي قرى “ التقدم ، والأبطال والسلام، والأمل، والعبور"،  وتستهدف الحملة تعريف سيدات القرى واطلاعهن على البرنامج التعريفي بالحملة، والذي يتضمن  معلومات عن حملة بلدي أمانة والتي تضمن مدى التطورات التي حدثت لأساليب المعيشة والحياة، كما تضمنت بعض الملفات في حياة كريمة والتي تهتم بالتعليم والرعاية الصحية والحياة المعيشية في مصر.

- أهداف حملة "رسائل بلدي أمانة"

كما تستهدف حملة " رسائل بلدى أمانة" توعية السيدات والرجال بكيفية المساهمة في كافة المجهودات التي تقوم بها الدولة، من حكومة وقطاع أهلي لبناء وطن مستقر ومزدهر، بالإضافة إلى محاربة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة واستقرار الوطن وسلامة المجتمع المصري، وذلك من خلال الزيارات واللقاءات لمواقع العمل والزيارات المنزلية التي ينفذها أعضاء الفرع والإداريين ومحامي الفرع والرائدات الريفيات بالمدن والقرى للتوعية بدور سيدات مصر في حماية الوطن ضد كل من يسعى لهدم كيانه واستقراره.

وشاركت في فعاليات حملة رسائل بلدي أمانة كل من مايبل مكرم، والمحامية مروة صابر، و سارة مسلم، والإعلامية نانسي القاضي.

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