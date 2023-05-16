الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: المشروعات الجارية بشرق المدينة ستحقق نقلة نوعية غير مسبوقة

تفقد محافظ أسوان
تفقد محافظ أسوان

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن حزمة المشروعات سواء التى تم الانتهاء منها أو الجارية فى مناطق شرق مدينة أسوان ستحقق نقلة نوعية وحضارية غير مسبوقة، حيث تضافرت جهود المحافظة مع الوزارات والهيئات المختصة لتحسين جودة الحياة، وخاصة مع هدية الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء وبدء التشغيل التجريبي لكوبرى السيل العلوى للسيارات، وفقًا لقياسات الجودة العالمية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات تطوير ورفع كفاءة وتوسعة طريقى كيما والسماد، مع تنفيذ مشروع تغيطة مصرف السيل للقضاء على أكبر بؤرة تلوث.

جاء ذلك أثناء الجولة الميدانية لمحافظ أسوان لتفقد معدلات تنفيذ هذه المشروعات، ولمراجعة اتجاهات وسير الحركة المرورية، وتحقيق السيولة المطلوبة، والمستهدفة بإنشاء كوبرى السيل العلوى. 

ورافقه فى هذه الجولة رئيس مركز ومدينة أسوان، ومديرو المرور والطرق وهيئة الطرق والكباري والري، والجهاز المركزي للتعمير. 

ووجه اللواء أشرف عطية بالإسراع فى معدلات تنفيذ طريقى كيما والسماد من خلال الجهاز المركزى للتعمير، حيث تم رصف 3 كم بالطبقة الرابطة للأسفلت بطريق كيما، وكذا 2 كم للطرق الفرعية بمنطقة كيما، بالإضافة إلى 1.5 كم كطبقة أساس بطريق السماد، وذلك من إجمالى مسافة 8 كم امتدادًا من مزلقان الشلال وحتى كوبرى الشيخ عيسى بالجزيرة، وبتكلفة إجمالية 154 مليون جنيه. 

وشدد على ضرورة تحقيق التوسعة للطريق المجاور لمصرف السيل بعد الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع التغطية بطول 380 مترًا، وجارٍ التجهيز لبدء المرحلة الثانية بطول 2150 مترًا من إجمالى 2530 مترًا مستهدف تغطيتها، وبتكلفة 365 مليون جنيه، حيث سيتم إعطاء الأولوية لأعمال التوسعة، مع الالتزام بخط التنظيم للمبانى المطلة عليه، علاوة على نقل موقف سيرفيس السيل إلى الجهة المقابلة لمنطقة الحديد والصلب بكيما، والتي ستتم دراسة مخطط تحويلها إلى حدائق ومنتزهات تحقق الإضافة، والقيمة الجمالية لحى شرق المدينة. 

وأعطى المحافظ تكليفاته بعمل فتحات بطريق كيما أمام كوبرى السيل العلوى، لتسهيل حركة مرور سيارات السيرفيس فى اتجاه الكوبرى، فضلًا عن التنسيق مع وزارة النقل والهيئة العامة للسكك الحديدية للإبقاء على فتح مزلقان كيما لاستيعاب حركة النقل الثقيل فى اتجاه مصانع كيما. 

وشدد المحافظ على أهمية رفع تراكمات المخلفات والإشغالات فى الطرق الفرعية حول كوبرى السيل العلوي، وتغطية مصرف السيل وتطوير طريقي كيما والسماد لتحقيق المستهدف من هذه المشروعات لإضفاء اللمسة الجمالية والشكل الحضاري على هذه المحاور والطرق، والتي سيتم تدعيمها بالإنارة والتشجير ولوحات الإعلانات المضاءة. 

IMG-20230516-WA0025
IMG-20230516-WA0025
IMG-20230516-WA0026
IMG-20230516-WA0026
IMG-20230516-WA0021
IMG-20230516-WA0021
IMG-20230516-WA0031
IMG-20230516-WA0031
أسوان التشغيل التجريبى الجولة الميدانية المشروعات الجارية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تحسين جودة الحياة تطوير ورفع كفاءة شرق المدينة

الأكثر قراءة

محمد جبريل: الدعوة للحوار الوطني سابقة لم تحدث في تاريخ مصر

حقيقة تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي

انطلاق الاجتماع الإقليمى الدولى للطاقة الذرية بشرم الشيخ

محافظ الإسكندرية يتفقد شواطئ القطاع الشرقي والممشى السياحي بنفق وكباري السادات

وزير الصحة يوجه بالتحقيق فى النقص الحاد بالمستلزمات بمستشفى حلوان العام

انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية السبت المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"