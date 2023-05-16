الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس سيدة نصبت على 30 مواطنًا فى عين الصيرة

حبس
حبس

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس سيدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم نظير شراء أجهزة كهربائية أرخص من السوق.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمة ادعت شراء أجهزة كهربائية نظير مبالغ مالية أقل من السوق وجمعت مبالغ مالية حوالي نصف مليون جنيه، من 30 شخصاً، ثم لم تقم بتوفير تلك الأجهزة، فتقدموا ببلاغات تتهمها بالنصب. 

بدأت الواقعة عندما ورد لقسم شرطة مصر القديمه عدة بلاغات من أشخاص تفيد بتعرضهم للنصب والاستيلاء على أموالهم، من سيدة تدعى "رضا"، بزعم شرائها أجهزة كهربائية لهم، ثم هربت ولم توفرها ولم يستردوا أموالهم. بإجراء التحريات امكن ضبطها.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

نيابة مصر القديمة الجزئية التحقيقات أجهزة كهربائية النصب

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