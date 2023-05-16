انهيار شرفة عقار بالمنتزه شرق الإسكندرية دون إصابات

شهدت عزبة البحر التابعة لحي المنتزه الأول شرق محافظة الإسكندرية، انهيار شرفة عقار قديم دون حدوث إصابات بين المواطنين والمارة بمحل الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات حي المنتزه الأول بلاغًا من الأهالي يفيد سقوط أجزاء من شرفة العقار رقم 5 بشارع 10 بعزبة البحر، وانتقل مسئولو الحي إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة سقوط شرفة شقة سكنية بالطابق الأول في العقار المشار إليه، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.