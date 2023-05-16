المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني مبني على الإيمان بالدستور والانتماء للوطن

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني مبنى على الإيمان بالدستور والانتماء للوطن واحترام مؤسسات الدولة لاستكمال مسيرة الإصلاح وبناء الجمهورية الجديدة .

جاء ذلك فى كلمته بجلسة لجنة العدالة الاجتماعية ضمن المحور الاقتصادي للحوار الوطني بحضور واسع من كافة التيارات السياسية والخبراء .

وأكد فوزي أن نجاح الحوار الوطني مسئولية مشتركة للجميع وليس ساحة للمناظرات لافتا إلى أن الحوار الوطني يستهدف الوصول إلى مخرجات عملية تصب في مصلحة الوطن والمواطن ومن ثم تكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع في ضوء الامكانيات المتاحة للدولة المصرية.

وشدد رئيس الامانة الفنية على أن الحوار الوطني غايته زيادة القواسم المشتركة نحو تأسيس الجمهورية الجديدة فضلا عن تحديد اولويات العمل الوطني .

وكانت بدأت أولى جلسات لجنة السياحة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، وشارك في بداية الجلسة ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني.

وقالت الدكتورة نورا علي، مقرر لجنة السياحة، إننا نهدف إلى صياغة مستقبل جديد للسياحة يراعي التحديات التي تواجه القطاع.

وأضافت السياحة تمثل رقما هاما في اقتصادنا الوطني، ولقد تعرض قطاع السياحة إلى مراحل صعود وهبوط نتيجة عوامل عدة، وهناك إرادة سياسية لتطوير هذا القطاع.

واكملت: استراتيجينا الوطنية تسهدف ٣٠ مليون سائح بتحقيق عائد ٣٠ مليار دولار، وجلساتنا اليوم لبحث افضل الحلول والاقتراحات لتطوير السياحة.

تكرار

وأكد فوزي أن نجاح الحوار الوطنى مسئولية مشتركة للجميع وليس ساحة للمناظرات لافتا إلى أن الحوار الوطني يستهدف الوصول إلى مخرجات عملية تصب في مصلحة الوطن والمواطن ومن ثم تكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع في ضوء الامكانيات المتاحة للدولة المصرية.