تركيب 600 وصلة مياه منزلية بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً بقرى 5 مراكز

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور المجتمعي البارز للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً بمختلف قرى و مراكز ومدن المحافظة و تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية و العلاجية لهم.

وأشاد محافظ الشرقية بالتعاون المثمر والبناء بين شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ومؤسسة صناع الحياة وجمعية رسالة في توفير كوب مياه نظيف لأبناء المحافظة من خلال مد وصلات مياه الشرب للأسر الأكثر احتياجاً دون تحملهم أي أعباء مالية.

من جانبه، أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب و الصرف الصحي أنه تنفيذاً للبروتوكول الموقع بين الشركة ومؤسسة صناع الحياة وجمعية رسالة تم الالانتهاءن توصيل مياه الشرب بالمجان لعدد 600 أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً بمختلف مراكز و مدن المحافظة وفقاً لضوابط ومعايير متفق عليها ضمن بنود البروتوكول الموقع من أجل وصول الدعم لمستحقيه حيث تم الانتهاء من توصيل عدد 367 وصلة مياه شرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياه بقرى مراكز الزقازيق وديرب نجم ومنيا القمح و أولاد صقر وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تم الانتهاء أيضا من تنفيذ 233 وصلة مياه شرب بالمجان بالتعاون مع جمعية رسالة للمستحقين بمركزي الزقازيق وأبو كبير مشيرا إلى أن المستحقين يتم اختيارهم وفق عدة معايير أهمها عدم وجود عائل للأسرة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي القدرات والهمم وذلك بعد عمل ابحاث ميدانية للتحقق من أحقية الحالة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.