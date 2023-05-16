مؤسسة حياة كريمة بالإسماعيلية تنظم ندوة توعوية بجامعة قناة السويس

نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جامعة قناة السويس ندوة توعوية تثقيفية لتعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما تشهده مصر من تنمية شاملة في كل القطاعات وذلك بمقر قاعة كلية الآداب بالجامعة .

حضر الندوة العميد احمد سعد المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية والدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس جامعة قناة السويس لشؤون التعليم والطلاب والأستاذ محمد جمال منسق عام محافظة الإسماعيلية بمبادرة حياة كريمة والدكتور عادل السعدني عميد كلية اداب والدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة قناة السويس والدكتور عصام يوسف مسؤول متطوعي القنطرة شرق بمبادرة حياة كريمة ومحمد فراج منسق مركز الاسماعيلية بمبادرة حياة كريمة و ٤٠٠ طالب من طلاب جامعة قناة السويس الذين تفاعلوا مع العرض الخاص بالمشروعات التي قدمتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة للأهالي والأسر المستحقة في القرى الفقيرة، والنائية، والأكثر احتياجًا والتي جاءت تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس .



وأكد العميد أحمد سعد المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الاسماعيلية على أهمية المشروع القومي حياة كريمة وما يقدمه من تنمية شاملة في كافة المحاور للارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي داخل القرى الأكثر احتياجاً ويعتبر أهم سمات المشروع هو توحيد كافة الجهود ومنها جهود الشباب المتطوع مما يعزز من إحياء المسؤولية المجتمعية للطلبة في كافة المناحي المجتمعية.

وأضاف أن المبادرة تسعى للوصول إلى القرى الأكثر فقرا من خلال مراحلها الثلاثة حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بمركز القنطرة شرق.

وأضاف أن المبادرة ستغير شكل الريف المصري الي الأفضل وسيتم توفير كل الخدمات اللازمة للمواطنين من بنية تحتية وخدمات أخرى لم تكن متواجدة من قبل كما تم العمل مؤخرا على مبادرات الحماية الاجتماعية التي وفرت صناديق الخير في كل أنحاء محافظات مصر .

ووجه العميد أحمد سعد الشكر لكل المنسقين والمتطوعين المشاركين في كافة الفاعليات الخاصة بالمؤسسة بمحافظة الاسماعيلية وقدم أيضا الشكر لكل الطلبة المشاركين في الندوة .

وأشاد بدور جامعة قناة السويس في تعزيز دور الشباب والمشاركة في العمل التطوعي للمؤسسة بجانب الندوات التي تتم داخل الجامعة للتعريف بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

فيما أشاد الدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس الجامعة بدور مؤسسة حياة كريمة في خدمة المواطنين في كل قرى الريف المصري وما تقدمه من خدمات انسانية وبنية تحتية ومشروعات قومية تعود بالنفع على أهالي القرى المدرجة ضمن المبادرة .