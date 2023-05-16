"قومي الإعاقة" ينظم ورشة تدريبية لموظفيه بعنوان "مهارات صياغة التقارير"

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية؛ ورشة تدريبية لموظفيه بعنوان "مهارات صياغة التقارير"، وتأتي هذه الورشة في إطار خطة المجلس الخاصة برفع كفاءة العاملين به، التي تتضمن سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل للعاملين به فى كتابة التقارير والمبادرات، وتنمية المهارات الادارية لديهم، كما تأتي هذه الورشة اتساقًا مع أهداف التنمية المستدامة.

تضمنت الورشة التدريبية التي حاضر فيها المدرب محمد سعد مدير عام إعلام شمال الصعيد بالهيئة العامة للاستعلامات واستمرت على مدار يومين متتاليين، تعريف المتدربين بمفهوم التقرير وأنواعه ووظائفه، وكيفية التحقق من معلومات التقرير، وخطوات إعداد وتجهيز نماذج التقارير.

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ إن هذه الورشة التدريبية تأتي في إطار تنفيذ خطة التعاون المشترك بين المجلس ومؤسسة هانس زايدل الألمانية، لافتة إلى أن المجلس وضع خطة عمل واضحة يسعى من خلالها إلى بناء قدرات العاملين به ورفع كفاءتهم للقيام بواجباتهم على أكمل وجه.

أكدت كريم في بيان صحفي صادر عن المجلس، التزام المجلس في جميع خططه الحالية والمستقبلية بخطة عمل الحكومة المصرية التي تهدف إلى تطوير أداء الجهاز الإداري ورفع كفاءة العاملين به، ومراعاة أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وكان افتتح المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة مساء اليوم الخميس الماضي، معرضًا لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة بنادي ضباط القوات المسلحة بأسيوط، وهو ثاني معارض هذا العام، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الدفاع ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري.