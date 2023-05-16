ضبط شخصين لسرقتهما ماكينات خياطة بعابدين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، حال وجودهما بدائرة قسم شرطة عابدين، وضُبط بحوزتهما ماكينتا خياطة، و4 مفكات، ومفتاح، وبنسة، وجاكوش.

وبمواجهتهما اعترفا بسرقتها من داخل ورشة ملابس كائنة بدائرة القسم بأسلوب "التسلق".

كما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص فى السرقة من داخل المتاجر بذات الأسلوب، وأقرا بارتكاب واقعة سرقة أخرى، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المُستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماهما بالسرقة.