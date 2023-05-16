الغرف السياحية: لا بد من إيجاد مخطط استراتيجى لتطوير المناطق السياحية

قال أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، إنه لا بد من إيجاد مخطط استراتيجي لتطوير المناطق السياحية، موضحًا أنه بدأ بمنطقة الأهرام ويعمل على الأقصر وأسوان والبحر الأحمر.

وطالب الوصيف، خلال كلمته بالجلسة الأولى للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، بالعمل على زيادة الطيران المباشر وإيجاد آليات مختلفة لتمويل مشروعات الفنادق السياحية، والعمل على زيادة عدد الغرف السياحية.

وأكد أهمية خلق إطار مؤسسي مناسب لتطوير السياحة والاهتمام بالمعارض والبنية الأساسية من تطوير خدمات المطارات.

كما طالب بتحسين الموانئ والمراسي في نهر النيل، وتوفير خدمة الفئات المتميزة من السياح وتدريب العاملين ونشر الوعي السياحي.

وانطلقت اليوم الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ أولى جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا التي تهم المواطنين.

وتعقد اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة، وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية.

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة السياحة.

وعقد الدكتور أحمد جلال، المقرر العام للمحور الاقتصادي، والدكتور عبدالفتاح الجبالي، مقرر عام مساعد المحور الاقتصادي، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، اجتماعًا لوضع اللمسات النهائية لبدء الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي.