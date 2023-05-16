الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تضامن الغربية يشيد بمبادرات الجمعيات لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً

مديرية التضامن الاجتماعي
مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية

قررت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، استكمال نشاط الخدمات الطبية في مجال القوافل الطبية المجانية لمرضى العيون والقلب وعدد من التخصصات الأخرى ، للمرضى غير القادرين والأولى بالرعاية في قرى المحافظة، بدعم من جمعية الأورمان.

 

وأكد أحمد حمدي عبد المتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، على الدور المجتمعي في خدمة الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، مشيدا  بدور الجمعيات الفعال  في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم بمختلف أنحاء المحافظة.

وكيل تضامن الغربية يشيد بدور الجمعيات الفعال اطلاق المبادرات الإنسانية

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