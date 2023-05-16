وكيل تضامن الغربية يشيد بمبادرات الجمعيات لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً

قررت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، استكمال نشاط الخدمات الطبية في مجال القوافل الطبية المجانية لمرضى العيون والقلب وعدد من التخصصات الأخرى ، للمرضى غير القادرين والأولى بالرعاية في قرى المحافظة، بدعم من جمعية الأورمان.

وأكد أحمد حمدي عبد المتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، على الدور المجتمعي في خدمة الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، مشيدا بدور الجمعيات الفعال في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم بمختلف أنحاء المحافظة.