الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس جامعة سوهاج يوضح تفاصيل الحصول على جائزة النوايا الحسنة

 الدكتور مصطفى عبد
 الدكتور مصطفى عبد الخالق

كشف الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، تفاصيل حصول الجامعة على جائزة "النوايا الحسنة"، قائلا إن هناك مركزين يجرى من خلالهما تنفيذ آليات وأنشطة لتشكيل وعي الطلاب بالجامعة نحو ذوي الاحتياجات الخاصة، وتنمية قدرات الطلاب من ذوي الهمم أيضا.

وأضاف رئيس جامعة سوهاج خلال مداخلة هاتفية في برنامج “هذا الصباح” المذاع علي فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك طالبين من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي قدموا هذه المبادرة، للمشاركة في هذا الملتقى الذي نظمته جامعة الفيوم.

رئيس جامعة سوهاج: مبادرة "النوايا الحسنة" تنمي قدرات الطلاب من ذوي الهمم

وأوضح عبد الخالق، أن مبادرة "النوايا الحسنة" قائمة على الذكاء الاصطناعي من خلال تصميم موقع بمركز "نور البصيرة"، ليستقبل رغبات الطلاب من ذوي الاحتياجات ولا سيما فاقدي البصر، بتحويل المقررات إلى ناطقة.

وتابع رئيس الجامعة أن  المبادرة قابلة للتنفيذ داخل الجامعة، إلى جانب استيفاء مهارات العرض الفعال لمقدم المبادرة، وقد قررت اللجنة في النهاية بأن المبادرة المقدمة من جامعة سوهاج، ترقى إلى المستوى الأول على جميع الجامعات.

الاحتياجات الخاصة الاحتياجات الحاسبات والذكاء الاصطناعي الدكتور مصطفى عبد الخالق الطلاب من ذوى الهمم النوايا الحسنة

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