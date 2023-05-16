لقطة النصب التذكارى.. معالم العاصمة الإدارية الجديدة فى صورة على فيسبوك

تشارك صفحة تحت اسم "صور العاصمة الإدارية الجديدة" عبر "فيسبوك"، المواطنين أبرز وأهم الأماكن البارزة داخل العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نالت إعجاب الكثيرين فور بدء النشر؛ معبرين عن امتنانهم بهدف الصفحة للتعريف على ما حظت به تلك المدينة الكبيرة التي تستعد لمنافسة أهم وأكبر المدن حول العالم.

وفي منشور، شاركت صفحة "صور العاصمة الإدارية الجديدة" لقطة للنصب التذكاري بالمدينة، والذي الذي يعد ضمن وأهم مشاريع العاصمة، ونقدم لكم في التقرير معلومات حول النصب التذكاري الذي يحمل أسماء شهداء مصر:

النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية الجديدة:

يقع النصب التذكاري داخل العاصمة الإدارية الجديدة في نهاية ساحة الشعب أمام القصر الرئاسي، صمم على الطراز الفرعوني بأعمدة وزخارف متنوعة.

نفذ النصب التذكاري على مساحة 45 ألف متر مسطح، ويتكون من 84 عمودا دائريا، يعلو كل عمود دائري تاج وزنه يتراوح بين 14 إلى 17 طنا، وبه قوسان مزودان بنظام تكييف لخدمة الوفود أثناء الصيف، ويوجد بالنصب أيضا 4 مبان لكبار الزوار وكذلك مبان إدارية لإدارة النصب التذكاري.

كما يحتوي النصب على 4 مبانٍ لاستقبال كبار الزوار، كما يضم النصب 86 عمودا مربعا محفور عليهم أسماء الشهداء المصريين الذين ضحوا بأرواحهم مقابل الوطن.

تم حفر أسماء الله الحسنى على الجزء العلوي من النصب التذكاري، وأسماء الشهداء "منسي وعيد، توفيق وعزمي، مكرم وسيف" وشهداء مصر على مر العصور، ونقشت الأسماء بخط كوفي زين أعمدة النصب التذكاري ذات الطابع الفرعوني في ساحة الشعب الفسيحة ومكونة من أرضيات رخام بمساحة 30 ألف متر مربع، والتي تطل على القصر الرئاسي وتظهر من حولها الفضاءات الخضراء.