الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تخطى هارلي.. "يوم 13" يحقق أعلى إيرادات في شباك التذاكر أمس

بوستر
بوستر

حالة من الانتعاش السينمائي تشهدها أروقة قاعات السينما هذه الفترة، خاصةً مع قرب انتهاء موسم العام الدراسي، حيث بدأت الأعمال المعروضة هذه الفترة في تحقيق أكبر عدد من الإيرادات، ويتصدرها فيلم "هارلي" لمحمد رمضان بشكل عام، لكن يتصدر الإيراد اليومي فيلم "يوم ١٣" لأحمد داوود.

ونرصد عبر التالي إيرادات أمس الاثنين للأفلام المعروضة في شباك التذاكر وكانت كالتالي:

حقق فيلم "يوم ١٣" من بطولة أحمد داوود إيرادات بلغت قيمتها 240,369 جنيهًا أمس الاثنين.

وتدور أحداث فيلم "يوم ١٣" حول زمنين مختلفين، حيث يظهر مع الفنان أحمد داوود كل من الفنان شريف منير والفنانة دينا الشربيني، فيما تظهر الفنانة جومانا مراد والفنان أحمد زاهر والفنان محمود عبد الغني والفنانة نسرين أمين في زمن قديم.

فيلم هارلي

أما فيلم "هارلي" بطولة النجم محمد رمضان، فحقق إيرادات بلغت قيمتها 167,042 جنيهًا أمس الاثنين.

وتدور قصة الفيلم حول شخصية عزالدين الذي يعود من الخارج بعد غياب سنوات ليبحث عن قصر عائلته، ولكن يكتشف مغامرة غير متوقعة داخل القصر وتطارده الأشباح.

فيلم هارلي من إخراج محمد سمير وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، وبطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، حسني شتا.

فيلم بعد الشر
حقق فيلم "بعد الشر" بطولة الفنان علي ربيع إيرادات أمس الخميس بلغت قيمتها 138,178 ألف جنيها مصريا.

وتدور قصة الفيلم حول شخصية عزالدين الذي يعود من الخارج بعد غياب سنوات ليبحث عن قصر عائلته، ولكن يكتشف مغامرة غير متوقعة داخل القصر وتطارده الأشباح.
فيلم "هارلي" من إخراج محمد سمير وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، ومدير التصوير أحمد عبدالقادر، وبطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، حسني شتا.


فيلم "بعد الشر"
حقق فيلم "بعد الشر" بطولة الفنان علي ربيع إيرادات أمس الخميس بلغت قيمتها 138,178 ألف جنيه مصري.
وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حيث يجسد علي ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية، وكشف الإعلان الدعائي الرسمي للفيلم عن استعداد علي ربيع للزواج من رنا رئيس، وبعد ذلك يدخل في قصة حب مع ميرنا نور الدين ويمر بالعديد من المواقف الكوميدية بسبب علاقته بالاثنين.
فيلم "بعد الشر" من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وبطولة علي ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة.

فيلم ابن الحاج أحمد
حقق فيلم ابن الحاج أحمد بطولة الفنان شيكو إيرادات أمس الاثنين بلغت 76,352 ألف جنيه مصري.

تدور قصة فيلم "ابن الحاج أحمد" في إطار اجتماعي كوميدي ويظهر شيكو بشخصية بقال يعمل مع والده وتجمعهما العديد من المواقف الكوميدية.

فيلم “ابن الحاج احمد” من بطولة شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب، صبري فواز، إسماعيل فرغلي، عايدة رياض، محمد لطفي، أحمد فهيم وعدد آخر من الفنانين، وهو فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي، وشارك في السيناريو فادي أبو السعود وإخراج معتز التوني.

أحمد داوود أحمد داود ابن الحاج احمد الفنان شريف منير الفنانة جومانا مراد الفنانة دينا الشربيني النجم محمد رمضان فيلم هارلي لمحمد رمضان فيلم بعد الشر

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