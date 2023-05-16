آخر أخبار الحالة الصحية للفنانة مي سليم عقب تعرضها لحادث سيارة

يبحث جمهور الفنانة مي سليم عن حالتها الصحية، حيث تتواجد الآن في منزلها عقب تعرضها لحادث سير بسيارتها.

الحالة الصحية للفنانة مي سليم

وعلمت الدستور أن الحادث الذي وقع على الطريق الدائري، خرجت منه سليمة بأعجوبة وصحتها جيدة للغاية، حيث تعاني من بعض الكدمات البسيطة، إلا أن سيارتها تهشمت بشكل كامل، عقب تلامس بين سيارتها وسيارة أخرى لتصطدم بها سيارتان، تعرضا لحالة تكسير شديدة.

وتعاني مي سليم من حالة صدمة عصبية شديدة بسبب الحادث، إلا أنها نجت في الأخير، وتمكث في منزلها لتلقي العلاج وفي صحة جيدة.

آخر أخبار مي سليم

كانت أنباء قد تناولتها وسائل الإعلام أمس الاثنين تفيد بأن الحادث وقع عصر أمس، حيث تصادمت أربع سيارات معًا، من بينها سيارة مي سليم، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص. وشاركت سليم في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل "تلت التلاتة" الذي عُرض في النصف الثاني من الشهر، حيث شاركت في بطولته مع كل من غادة عبد الرازق، ليلي أحمد زاهر، محمد القس، نجوى فؤاد، صلاح عبد الله، أحمد مجدي وآخرين. وكان من المفترض أن تخوض الماراثون أيضًا بمسلسل "السجل الأسود" الذي تشارك في بطولته مع خالد سليم، لكنه خرج من السباق، على أن يتم استكمال تصويره خلال الفترة القادمة، على أن يتم عرضه خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من كافة أعمال ما بعد التصوير.

وكانت الفنانة ميس حمدان، شقيقة الفنانة مي سليم، طمأنت الجمهور خلال الساعات الماضية على الحالة الصحية لشقيقتها الفنانة مي سليم بعد تعرضها لحادث سير مروع وتحطم 4 سيارات في الحادث، مؤكدة أنها لم تصب بمكروه.