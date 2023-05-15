الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تعرضت لحادث سير.. ميس حمدان تكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ مي سليم

مي سليم
مي سليم

تعرَّضت الفنانة مي سليم، لحادث سير، مساء اليوم الإثنين، أثناء قيادة سيارتها على الطريق الدائري متجهة إلى المعادى، أثناء ذهابها إلى أحد مواقع التصوير، وسط تساؤلات عن حالتها الصحية.

وأكدت «ميس حمدان» في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن مي تعرَّضت لحادث سير أثناء قيادتها سيارتها الخاصة على الطريق الدائري، موضحة أنها بحالة صحية جيدة.

وتابعت: «كان حادث صعب بس الحمدلله مي صحتها كويسة.. العربية تهشمت، لكن الحمد لله أنها جات على قد كده، والحمد لله على كل حال».

وتعرضت مي سليم، لحادث سير على الطريق الدائري منذ قليل، إثر تصادم 4 سيارات على الطريق الدائري اتجاه المعادي.

وبدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث سير أعلى الطريق الدائري اتجاه المعادي تحديدًا بعد نفق "الجولف"، وذلك نتيجة تصادم 4 سيارات نقل.

وانتقل رجال المرور، وسيارات الإسعاف فورًا إلى مكان الحادث، وتبين بأن الفنانة مي سليم، كانت من ضمن الـ 4 سيارات، وقد تم عمل الإسعافات الأولية لها وغادرت المكان فورًا، وجاري رفع آثار الحادث.

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