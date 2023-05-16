الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أحدهم ماك أليستر.. ليفربول يضع 3 لاعبين على رأس اهتماماته لتدعيم وسط الملعب

أليكس ماك أليستر
أليكس ماك أليستر

أفادت تقارير صحفية، بأن إدارة نادي ليفربول تستعد للتعاقد مع لاعبي وسط ملعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويستعد نادي ليفربول لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل العودة للمنافسة مرة أخرى على كل البطولات.
ووفقًا لما ذكرته شبكة "ذا أثلتيك"، فإن نادي ليفربول سيبرم تعاقدين في وسط الملعب خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيرة إلى أن ماسون ماونت وأليكس ماك أليستر، ورايان جرافينباخ على رأس قائمة اهتمامات الفريق لتعاقدات وسط الملعب خلال الصيف المقبل.

وأكدت الشبكة أنها تواصلت مع مصادر رفيعة المستوى في النادي ورفضت التكهنات حول عملية التعاقد مع مانويل أوجارتي، لاعب فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وعانى فريق ليفربول في الموسم الجاري بسبب أزمة وسط الملعب والتي تبلورت في انخفاض مستوى فابينيو وجوردان هيندرسون والإصابات المتكررة لتياجو ألكنتارا، وكذلك آرثر ميلو ونابي كيتا، إذ لم ينجح أي منهما في حصد مركز أساسي بتشكيل الفريق وغابا عن أغلب فترات الموسم. 

ليفربول الانتقالات الصيفية المقبلة ماسون ماونت أليكس ماك أليستر رايان جرافينباخ

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