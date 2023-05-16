الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم الإسماعيلية" يحقق المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة التربية الخاصة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حقق توجيه التربية المسرحية في مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، بقيادة جيهان شعبان المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة التربية الخاصة بإشراف هناء العدوى مدير إدارة التربية الخاصة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية ورعاية الدكتور سامي فضل وكيل المديرية و تحت أشراف وولاء جمعة  مدير عام الشئون التنفيذية.

وقدم الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، التهنئة والشكر للمدارس الفائزة، كما تقدم بالشكر والتقدير لتوجيه التربية المسرحية وفريق العمل والمشرفين والمعلمين على مجهوداتهم
مع الطلاب متمنيا مزيدا من التفوق والتألق فى المسابقات القادمة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إلى أن التفوق والتميز يأتي بعد العمل الجاد والصبر ويكون هذا العمل المستمر على وتيرة ثابتة والاستمرار و المحافظة على التميز تلبية لنداء الوطن .

وقدمت مدرسة النور للمكفوفين مسرحية بائع الحكمة، وقدمت مدرسة التربية الفكرية أوبريت صغيرة على الحب  ومسرحية بعنوان حب الوطن، اسكتش كوميدى بعنوان  أبو زعزع، وقدمت مدرسة الأمل وضعاف السمع  عرض بانتومايم "اتحضر للأخضر"، واستعراض حركات إيقاعية و أغنية بلغة الإشارة أنا عندي بغبغان، والتنورة.

وقدم الدكتور محمد بحيري، الشكر لموجهى التربية المسرحية المشرفين على المدارس فاطمة عبدالله ،ونبيله نبيل،  وسناء داوود، والحسن دكرونى والحسين دكرونى.

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