الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الشباب يشارك في أكبر مسابقة هندسية على مستوى الجامعات المصرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على مشاركة طلاب كلية الهندسة جامعة حلوان في أكبر مسابقة هندسية على مستوى الجامعات المصرية (Triple S) في نسختها السادسة تحت "شعار مصر تبتكر".

وتقام المسابقة في عامها السادس على التوالى تحت رعاية وزارة الشباب ووزارة التعليم العالى وهي مسابقة للتطبيق العملى والعلمي لطلاب كليات ومعاهد الهندسة على مستوى محافظات الجمهورية. 

وتنقسم المنافسات إلى (مسابقة تصميم وإنشاء الكباري – مسابقة المنشآت المضادة للصواريخ - مسابقة المنشآت المقاومة للزلازل – مسابقة التصميم المعماري - مسابقة الاختراعات والابتكارات العلمية).

وكان فى استقبال وزير الشباب والرياضة السيد رئيس الجامعة الدكتور السيد قنديل وعميد كلية الهندسة بالمطرية الدكتور محمد حسنين ربيع الذين اصطحبوا وزير الشباب فى جولة تفقدية لجميع  النماذج للمتسابقين المشاركين فى مسابقة هذا العام وحرص وزير الشباب على المرور وزيارة جميع النماذج والمشروعات للطلاب المشاركين فى المسابقة والتحاور معهم.

وعبر الدكتور أشرف صبحي  وزير الشباب والرياضة عن سعادته بهذه المشاريع الطلابية الإبداعية مؤكداً أن شباب مصر هم المستقبل لهذا الوطن العظيم وأن الدولة المصرية برعاية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي داعمة لهم ولمشاريعهم وخاصة من  أبنائه المبتكرين والمتميزين، بهدف بناء أجيال تفكر وتخطط وتبتكر من اجل رفعة وطننا الحبيب مصر. 

وخلال جولته أفاد صبحي بأن هذه المسابقات دائما ما تسهم على تشجيع إبداعات الطلاب وحثهم على الإبداع والابتكار العلمي وتنمية قدراتهم على البحث العلمي فى ظل جهود الدولة المصرية لتنمية قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

جانب من الحدث

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الابتكارات العلمية الابتكارات التعليم العالي الجامعات المصرية الدكتور السيد قنديل الشباب والرياضة

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