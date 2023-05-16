الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتظام طلاب الشهادة الإعدادية بلجان الوادى الجديد

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

تابع المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادي الجديد، لجان سير امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرستي الشهداء وصلاح الدين بإدارة الخارجة التعليمية، حيث يؤدي الطلاب الامتحان بمادة الجبر لمدة ساعتين.

واطمأن وكيل التعليم بالمحافظة على انتظام دخول الطلاب للجان الامتحانات وتواجد جميع المعنيين والتزام الجميع بكل المسئوليات والمهام المكلفين بها والالتزام بالقواعد المنظمة للامتحانات. 

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد على وضوح الورقة الامتحانية ومطابقتها المواصفات، فضلًا عن توافر الأجواء المناسبة أمام الطلاب من الهدوء والتهوية الجيدة والنظافة العامة وإجراءات الأمن والسلامة.

ووجه الطلاب جزيل الشكر لوكيل التعليم بالمحافظة لتنظيم البرامج التدريبية والمراجعات النهائية عبر البث المباشر وإذاعة الوادى الجديد، ومدى الاستفادة من البرنامج وخاصة بليلة الامتحان.

كما صرح سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، بأن غرفة العمليات بالمديرية منعقدة على مدار الساعة، وهناك متابعة لحظية مع غرف العمليات المشكلة بالإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

وأكد وكيل التعليم بالمحافظة أن غرفة العمليات بالمديرية أو الإدارات لم تتلق حتى الآن أي شكاوى أو مشكلات في امتحان اليوم، قائلًا لأولياء الأمور والطلاب: إننا نعمل جاهدين من أجل تحقيق الانضباط والدقة أثناء فترة الامتحانات، ولن نتهاون مع أي تجاوزات قد تحدث من شأنها المساس بمصلحة الطلاب.

جدير بالذكر أن 119 لجنة جرى تجهيزها استقبلت نحو 5034 طالبًا وطالبة بأرجاء المحافظة لأداء الامتحانات، وجرى التشديد على جميع المعنيين بالالتزام التام بالضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، وحال وجود أي مشكلات يجرى تذليلها بشكل فوري.

وكيل التعليم الوادي الجديد لجان سير امتحانات الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني إلتزام الجميع بكافة المسئوليات الإلتزام بالقواعد المنظمة وضوح الورقة الإمتحانية

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