الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة طالب على يد زميله فى مشاجرة بالعمرانية

مشاجرة
مشاجرة

أصيب طالب في الصف السادس الابتدائي بجرح قطعي في الجبهة على يد زميله في المدرسة، بعد مشادة كلامية بينهما في مدرسة بحي العمرانية في الجيزة.

تلقى مدير أمن الجيزة إخطارًا يفيد بحضور موظف إلى ديوان القسم وبصحبته نجله طالب في الصف السادس الابتدائي، مصابًا بجرح قطعي بالجبهة، وقدّم تقريرًا طبيًا بهذا.

وكشف والد الطالب المصاب عن أنّ نجله أصيب على يد زميله في المدرسة بعد مشادة كلامية بينهما، وعلى إثرها استخدم الطالب الثاني «كاتر» كان بحوزته، وأحدث إصابة المجني عليه.

وألقى القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الجيزة المدرسة جرح قطعي طالب

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