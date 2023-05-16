الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعترافات المتهمين بقتل موظف بعد سرقته بالإكراه بالمرج

المتهمين
المتهمين

أقر “محمد .ع”، “أمير. م”، “أحمد. ع”، المتهمون بقتل موظف بإحدى شركات الملابس في أثناء سرقته بالإكراه، بارتكابهم جريمة قتل المجني عليه “عبدالمنعم. ع” باستخدام سلاح أبيض ”مطواة".

وأضاف المتهمون أنهم تتبعوا المجني عليه بهدف سرقته واستغلوا سيره بإحدى المناطق النائية وأقفوه، وكان  هدفهم هو سرقته فقط، وليس قتله، ولكنه حاول مقاومتهم مستغيثاً، طعنوه 3 طعنات حتى سقط جثة هامدة.

وتمكنوا من سرقة هاتفي محمول، جهاز لاب توب ومبلغ 2500 جنيه، وقاموا ببيع المسروقات لدى عمليهم سيئ النية بمنطقة النهضة بالسلام.

كما أقر المتهمون بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه.

وأمرت النيابة العامة بالمرج بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات.

إحالة المتهمين اعترافات التحريات السلام العثور على جثة مواطن المواطن

الأكثر قراءة

رسميًا.. "كاف" يكشف عن الملاعب المعتمدة لتصفيات أمم إفريقيا.. غينيا ومصر فى ملعب محايد

حريق شقة في باب الشعرية

"تموين كفر الشيخ": توريد 129 ألفًا و197 طن قمح للشون والصوامع حتى الآن

مصدر أمني يكشف حقيقة مقتل شاب طعنا على يد والده بدار السلام

اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل "بطل التايكوندو" في شبرا

اليوم.. الحكم في طعن "مستريح الأدوات الصحية" بالفجالة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي