اعترافات المتهمين بقتل موظف بعد سرقته بالإكراه بالمرج

أقر “محمد .ع”، “أمير. م”، “أحمد. ع”، المتهمون بقتل موظف بإحدى شركات الملابس في أثناء سرقته بالإكراه، بارتكابهم جريمة قتل المجني عليه “عبدالمنعم. ع” باستخدام سلاح أبيض ”مطواة".

وأضاف المتهمون أنهم تتبعوا المجني عليه بهدف سرقته واستغلوا سيره بإحدى المناطق النائية وأقفوه، وكان هدفهم هو سرقته فقط، وليس قتله، ولكنه حاول مقاومتهم مستغيثاً، طعنوه 3 طعنات حتى سقط جثة هامدة.

وتمكنوا من سرقة هاتفي محمول، جهاز لاب توب ومبلغ 2500 جنيه، وقاموا ببيع المسروقات لدى عمليهم سيئ النية بمنطقة النهضة بالسلام.

كما أقر المتهمون بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه.

وأمرت النيابة العامة بالمرج بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات.