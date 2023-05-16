الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

اسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023

ارشيفة
ارشيفة

شهدت أسعار البيض تراجع ملحوظ، خلال الفترة الحالية، وقد كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية في وقت سابق للـ"الدستور" أن هناك تراجع في أسعار البيض يصل إلي 12% وذلك نتيجة إلي زيادة المعروض في الأسواق، بأضافة إلي تراجع القوة الشرائية نتيجة إلي نهاية فترة الدراسة الأمر الذي تسبب في زيادة في المعروض.

ونستعرض في السطور التالية أسعار بيض المائدة خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 16 مايو2023.

 

أسعار البيض في بورصة الدواجن الرائيسية اليوم الأثنين 

بلغ متوسط سعركرتونه البيض الأحمراليوم الثلاثاء من المزراعة 97 جنيه وتصل إلي المستهلك بـ 105 جنيها .

بلغ متوسط  سعر كرتونه البيض الأبيض اليوم الثلاثاء من المزراعة 88 جنيها،وتصل إلي المستهلك بـ95 جنيها.

بلغ متوسط سعركرتونه البيض البلدي اليوم الثلاثاء من المزراعة 93 جنيها، وتصل إلي المستهلك بـ99  جنيها.

الثروة الحيوانية: توافر الأعلاف ساهم في انخفاض أسعار الدواجن

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

 

سعر البيض اليوم في الشركات اليوم الثلاثاء 16 مايو

بلغ متوسط سعر كرتونه البيض في شركة أسيوط للإستثمار ( الأبيض ) 86.50 جنيها.

بلغ متوسط سعركرتونه البيض في شركة أكتوبر ( البني ) 94 جنيها.

بلغ متوسط سعركرتونه البيض في شركة أكتوبر ( الأبيض ) 85 جنيها.

بلغ متوسط سعركرتونه البيض في شركة الصالحية ( البني ) 94 جنيها.

بلغ متوسط سعركرتونه البيض في شركة البنا جروب ( البني ) 94.75 جنيها.

بلغ متوسط سعركرتونه البيض في شركة البنا جروب ( الأبيض ) 85.75 جنيها.

بلغ متوسط سعركرتونه البيض في شركة الزراعي الرئيسية ( البني ) 94 جنيها.

بلغ متوسط سعركرتونه البيض في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 85 جنيها.

بلغ متوسط سعركرتونه البيض في شركة شوشة المنيا ( البني ) 94.75 جنيها.

بلغ متوسط سعركرتونه البيض في شركة شوشة المنيا ( الأبيض ) 85.75 جنيها.

بلغ متوسط سعركرتونه البيض في شركة كمشيش ( البني ) 92 جنيها.

بلغ متوسط سعركرتونه البيض في شركة رشاد حمزه ( البني ) 94.75 جنيها.

بلغ متوسط سعركرتونه البيض في شركة رشاد حمزه ( الأبيض ) 85.75 جنيها.

بلغ متوسط سعركرتونه البيض في شركة الصحراوي وبسيون ( البني ) 92 جنيها.

بلغ متوسط سعركرتونه البيض في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض ) 85 جنيها.

بلغ متوسط سعركرتونه البيض في شركة أحمد الجوهري ( البني ) 91 جنيها.

بلغ متوسط سعركرتونه البيض في شركة أحمد الجوهري ( الأبيض ) 83 جنيها.

أسعار بيض المائدة أسعار البيض في بورصة الدواجن أسعار البيض تراجع ملحوظ سامح السيد رئيس شعبة الدواجن سعر كرتونة البيض سعر البيض اليوم

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