الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الثروة الحيوانية: توافر الأعلاف ساهم في انخفاض أسعار الدواجن

الدواجن
الدواجن

كشف طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن ملف الأعلاف ومتابعة الأزمة تدار على أعلى مستوى ويراقب على مدار الساعة من قبل رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.

وأضاف طارق سليمان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، أن هناك تنسيق بين وزير الزراعة ومحافظ البنك المركزي، لتوفير العملة الصعبة، للإفراج عن كميات كبيرة من الذرة والصويا، منوها إلى أنه تم الإفراج عن أكبر كمية منذ اندلاع الأزمة وحتى الآن.

وزير الزراعة يعلن الإفراج عن أكبر كمية للأعلاف دفعة واحدة 308 ألف طن "الذرة والصويا"

وأوضح رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، أن الأعلاف المفرج عنها تناسب جميع أنواع الحيوانات، لافتا إلى أن الأعلاف تمثل 80% من جملة تكاليف ومصروفات عملية الإنتاج في الثروة الداجنة والسمكية.

وأكد أن أسعار الدواجن خلال الأيام الماضية شهدت تراجعا واضحا، نتيجة جهود الدولة، منوها إلى أن الدولة تجري حملات تفتيشية لمنع إي أعمال احتكار من قبل التجار، مؤكداً علي أن كميات الأعلاف في الأسواق تكفي وتغطي جميع الاحتياجات، مشددا على أن وزارة الزراعة ستغطي جميع الاحتياجات والطلبات خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

8 الصبح اسعار الدواجن الثروة الحيوانية البنك المركزي الذرة والصويا انخفاض أسعار الدواجن انخفاض أسعار

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