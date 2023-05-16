الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: انطلاقة الحوار الوطني نقطة تحول نحو مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي

عمرو قطامي
عمرو قطامي

قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني، يمثل بداية ونقطة تحول جديدة، في مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تقوده الدولة المصرية، بقادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي دعا إلى الحوار الوطني ليجمع القوى الوطنية على مائدة واحدة.

وأضاف "القطامي"، في تصريحات له اليوم، أن الحوار الوطني يعد بارقة أمل لجموع الشعب المصري، الذي يعقد آماله عليه، منتظرًا أن ينتهي إلى مخرجات من شأنها تحسين وتهيئة المناخ العام سواء سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا، بالشكل الذي ينعكس على المواطنين.

وأشار النائب عمرو القطامي، إلى أن الحوار الوطني يتميز بالتنوع سواء من حيث القضايا التي يناقشها، والتي تشمل 113 قضية، أو من خلال الفئات المشاركة، والتي تضم كل فئات ومكونات المجتمع المصري، مؤكدًا أن هذا التنوع الذي يشهده الحوار الوطني، سينعكس على المخرجات التي سينتهي إليها الحوار.

وأعرب عضو مجلس النواب، عن تطلعه إلى تكاتف جميع المشاركين في الحوار الوطني،ليكون الهدف الرئيسي والأساسي عو تحقيق المصلحة الوطنية وتغليبها على أي أهواء شخصية ومصالح فئوية، لأن الحوار الوطني حوار من أجل الوطن.

الاصلاح السياسي والاقتصادي الحوار الوطنى الرئيس عبد الفتاح السيسي النائب عمرو القطامي المجتمع المصري القوى الوطنية

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