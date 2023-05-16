سقوط شاب من عقار يحترق بالمنيب

تفحص مباحث الجيزة، الثلاثاء، ملابسات سقوط شاب من عقار إثر نشوب حريق في العقار السكني الذي يقطن فيه في منطقة المنيب.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغًا باشتعال النيران ببرج سكني بمنطقة جسر الكُنيسة، وانتقلت القوات وبالفحص تبين وقوع حادث سقوط من علو بالعقار رقم 3 شارع متولي الشعراوي تلاه نشوب حريق بشقة بالطابق الـ13، ما أسفر عن سقوط جثة شاب عمره حوالي 20 عامًا في ظروف غامضة.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.