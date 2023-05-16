الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بايدن يناقش مع رئيس مجلس النواب الأمريكى رفع سقف الدين .. اليوم

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيلتقي رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، اليوم الثلاثاء، لبحث استئناف المحادثات حول رفع حد الدين وتجنب التخلف عن السداد، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

 

ولم يعلن البيت الأبيض رسميًا حتى الآن عن أي اجتماع أو ذكر من سيحضر الاجتماع، كما لم يؤكد مكتب مكارثي موعد الاجتماع أيضاً.


والتقى بايدن بقادة الكونجرس يوم الثلاثاء الماضي في البيت الأبيض لمناقشة رفع سقف الدين، وسيكون هذا أول لقاء بين بايدن ومكارثي منذ ذلك الحين، بعد إلغاء اجتماع كان مقررا يوم الجمعة الماضي.

 

وفي نفس الوقت، حذرت وزارة الخزانة من أن أموال الأمة سوف تنفد لدفع فواتيرها في أقرب وقت في 1 يونيو، مما قد يؤدي إلى التخلف عن السداد.

 

وشدد مكارثي يوم الإثنين على أنه يجب التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع حتى يتاح للمشرعين في الكونجرس الوقت الكافي لتمريره.

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