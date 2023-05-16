الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل التحريات حول عاطل قتل طليقته فى الشارع بمدينة 6 أكتوبر

متهم
متهم

حصلت " الدستور" على تحريات الأجهزة الأمنية فى اتهام عاطل بقتل طليقته وذبحها بسكين في نهاررمضان، بسبب خلافات بينهما في مدينة 6 أكتوبر.

 

وجاء بأقوال رئيس وحدة مباحث قسم ثالث أكتوبر، خلال التحقيقات بان تحرياته السرية توصلت إلى أنه وعلى إثر خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليها عقد العزم وبيت النية على قتلها، وأعد لذلك سلاح أبيض سكين وتتبع خطاها حال خروجها من مسكنها، وما أن ظفر بها حتى سدد إليها طعنات قاتلة بجسدها أودت بحياتها وحال ذلك سدد طعنة لكريمتها قاصدا من ذلك قتلها.

 

كانت قد أحالت النيابة العامة عاطلا للمحاكمة أمام الجنايات، بتهمة قتل طليقته وذبحها بسكين في نهار رمضان بسبب خلافات بينهما في مدينة 6 أكتوبر.

 

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بالتعدي على سيدة بسلاح أبيض "سكين"، وإحداث إصابتها التى أودت بحياتها بمنطقة 6 أكتوبر بالجيزة.

 

بالفحص تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 30 مارس الماضي، وقد تمكن الأهالى من ضبط مرتكب الواقعة وأثناء ذلك قام شقيق المجنى عليها بالتعدى عليه وإحداث إصابات متفرقة به، وتم ضبطهما والتحفظ على كافة الأطراف فى حينه.

 

وبسؤال ابنة المجني عليها "مصابة بسحجات متفرقة" أقرت بوجود خلافات بين والدتها المتوفاة وطليقها المتهم بسبب احتفاظها بأولادها من زيجة سابقة ورفضه ذلك، فقام بتطليقها وقيامها بترك مسكن الزوجية منذ شهر، ويوم الواقعة حدثت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها بتتبعها أثناء سيرها بمحل الواقعة وتعدى عليها بسلاح أبيض مما أدى إلى إصابتها التى أدت إلى وفاتها.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بحبس مرتكب الواقعة والقائمين بالتعدى عليه على ذمة التحقيقات.

التحريات عاطل قتل طليقته مدينة 6 أكتوبر خلافات

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