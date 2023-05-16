تحرير 189 محضرا خلال حملات على الأسواق في 5 مراكز بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود الحملات التفتيشية التي يتم تنفيذها بشكل يومي في قرى ومدن المحافظة، حيث تم استكملت اللجان عملها اليوم في مراكز قطور، زفتى، ثان المحلة، مركز ومدينة طنطا والسنطة وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإحكام الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية لضمان جودتها وصلاحيتها للاستخدام ولمواجهة كافة أشكال الغش التجاري.

وحررت مديرية الصحة 68 محضر متنوع ما بين عدم حمل شهادات صحية، عدم استيفاء الاشتراطات الصحية، كما حررت مديرية التموين 60 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، نقص وزن رغيف الخبز، عدم إعلان عن الأسعار، عدم مطابقة مواصفات العجين، خبز غير مطابق للمواصفات، تجميع خبز.

وفي ذات السياق حررت مديرية الطب البيطري 2 محضر للذبح خارج المجزر، وحررت هيئة سلامة الغذاء محضرين لأغذية منتهية الصلاحية، في حين حررت الوحدات المحلية 23 محضر إشغال ونظافة، كما تم سحب 247 عينة من اللحوم والدواجن والأسماك للاشتباه في صلاحيتها إلى جانب إعدام 166 عبوة مشروبات غازية وأطعمة مصنعة.

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مهيباً السادة المواطنين بضرورة مراجعة تاريخ الصلاحية المدون على المنتجات قبل الشراء مع الإبلاغ الفوري عن المخالفين على أرقام الشكاوى الآتية (مبادرة الغربية بتتغير بيكم على خدمة الواتس آب " 01550502836 و01550502837 " أو عبر غرفة عمليات المحافظة 0403341233).

الحملات التفتيشية

الحملات التفتيشية

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