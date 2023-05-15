مسح سوق العمل ووظائف قيادية شاغرة.. حصاد نشاط وزارة التخطيط خلال 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، نشاطًا مكثفًا على مدار اليوم نستعرضه فى التقرير التالي.

شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم؛ توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين الوزارة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنتدى البحوث الاقتصادية، وذلك في إطار المشاركة وتعزيز التعاون في تنفيذ الدورة الخامسة من مسح سوق العمل المصري التتبعي (ELMPS) لعام 2023، بحضور اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ود.حسن على رئيس مجلس أمناء منتدى البحوث الاقتصادية وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة النيل، ود.حنان نظير مدير وحدة سياسات سوق العمل بالوزارة.

https://www.dostor.org/4395711

قال الدكتور أشرف العربى، رئيس معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط، إن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليًا قد تكون الأكثر حدة منذ سنوات وتتمثل مظاهرها في الارتفاع الشديد في الأسعار وارتفاع أعباء الديون وتباطؤ الاقتصادي العالمي، فضلًا عن ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.

جاء ذلك خلال استضافة مركز "حلول للسياسات البديلة" التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، في الحلقة الأولى من الموسم الثاني من بودكاست "الحل ايه؟" مع د.رباب المهدي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والمدير التنفيذي للمركز.

https://www.dostor.org/4395594

واصلت واردات مصر من السلع الوسيطة ومدخلات الإنتاج تراجعها تأثرًا بأزمة الدولار، لتنكمش إلى حدود 4.8 مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2023 مقابل 6.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بفارق 1.9 مليار دولار.

ووفق أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، سجلت واردات مواد أولية من حديد أو صلب تراجعًا إلى حدود 523.1 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2023، مقابل 1.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 606.7 مليون دولار.

https://www.dostor.org/4396031

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتنعبئة العامة والإحصاء، تراجع واردات مصر من المواد الخام بنسبة 36.3%، لتصل إلى 1.4 مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2023 مقابل 2.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 715.7 مليون دولار.

https://www.dostor.org/4396014

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن وظائف شاغرة فى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فى تخصصات رئيس الإدارة المركزية لحماية المستهلك، رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية والتراخيص، مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، مدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي.

https://www.dostor.org/4395968