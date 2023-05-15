رئيس جامعة طنطا يشارك في المؤتمر العام لرابطة الجامعات الإسلامية

شارك د.محمود زكى، رئيس جامعة طنطا في المؤتمر العام الـ12 لرابطة الجامعات الاسلامية المنعقد اليوم بمكة المكرمة، بحضور الدكتور أسامة محمد العبد الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، ولفيف من قيادات الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الاسلامية في مختلف أنحاء العالم.

أكد رئيس الجامعة أهمية المؤتمرات العلمية التى تنظمها الرابطة لدورها فى تنمية التعاون بين الجامعات الإسلامية، والعمل على توافر الإمكانات البشرية والمادية فيها، وتنمية الاتصال بين الرابطة والمؤسسات الجامعية والثقافات الأخرى الإقليمية والعالمية

وأعلن “زكي” تحقيق الجامعة قفزة فى مكانتها في تصنيف CWUR لعام 2023 حيث تقدمت هذا العام 54 مركزا عن العام الماضي وجاءت في المركز 1328 عالميًا من بين 2000 جامعة عالمية مشاركة كما تقدمت الجامعة للمركز الثامن محليا بدلا من المركز العاشر وذلك ضمن ٢٠ جامعة مصرية مشاركة في هذا التصنيف.

وأكد رئيس جامعة طنطا أن الجامعة تستهدف دائماً تعزيز مكانتها فى التصنيفات الدولية من خلال العديد من الإجراءات التى تتخذها، وعلى رأسها تطوير منظومة البحث العلمي بالجامعة، وتشجيع النشر الدولي من خلال زيادة مكافآت النشر الدولي والاهتمام بالأبحاث العلمية التطبيقية الموجه لقطاعات التنمية التي تخدم المجتمع وتساهم في دعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

من جانبه، أوضح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن تصنيف CWUR يعتمد على أربعة مؤشرات مُعايرة بدقة لتقديم مُقارنات متوازنة وشاملة بين مؤسسات التعليم العالي العالمية وهى:جودة التعليم بنسبة 25% توظيف الخريجين بنسبة 25%، تميز أعضاء هيئة التدريس بنسبة 10%، وأداء البحث العلمي بنسبة 40%.

كما أشارت الدكتورة هاجر علم الدين مدير وحدة التصنيف بجامعة طنطا إلى أن الجامعة حققت المركز 1275 عالميا في أداء البحث العلمي بمعدل 68.7% ما يعكس حجم الدعم الذي تقدمه إدارة الجامعة لأعضاء هيئة التدريس وباحثيها.